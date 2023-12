Pincoya sufrió chascarro que la dejó tres horas en un hoyo en el cementerio: “Llegué hecha mier…”

Pincoya estará presente en el nuevo capítulo de Podemos Hablar que se estrena este viernes 8 de diciembre. La finalista de Gran Hermano Chile recordó graciosas anécdotas y revivió un chascarro que tuvo en un cementerio.

La chilota estará junto a sus compañeras de encierro Constanza Capelli y Scarlette Gálvez, además de la cantante Karen Bejarano, el fotógrafo Jordi Castell y el humorista Iván Arenas.

Ahí la oriunda de Chiloé recordó un dramático pero divertido momento que vivió cuando se cayó a un hoyo y estuvo atrapada cerca de tres horas.

Pincoya y su chascarro en el cementerio

“Yo iba haciendo un live en las redes sociales, a boca abierta. Mi papá está fallecido y lo iba a ver a las 9 de la mañana, le llevaba unas flores. Iba corriendo, no vi y me caí dentro de un hoyo. Estuve como 3 horas metida allí adentro. Me caí al hoyo y mi teléfono saltó lejos, las chicas del live me vieron”, relató agregando que le quedó hasta una cicatriz.

Según contó Jennifer Galvarini, como era tan temprano no hubo nadie que fuera en su auxilio, por lo que no le quedó de otra que ingeniárselas mientras pasaba el tiempo.

“Empecé a gritar ‘¡chico! ¡chico! ¡chico!’. Después me senté, empecé a hablar con el cristiano que estaba al lado (… ) Le decía ‘mijita, mijito, no te quiero interrumpir, pero ayúdame a salir de acá”, recordó.

“Al final, pasaron como tres horas, yo creo que hasta dormí. De repente me levanto y veo a un cristiano con bototos que me dice ‘y usted, ¿Qué hace ahí?’. Llegué hecha mie… a la casa”, aseguró.

Síguenos en