Una burlesca Pincoya le envió directo mensaje a Mon Laferte en Gran Hermano

¡Pincoya también se chifló! Mientras almorzaba en compañía de Viviana y Scarlette en la casa de Gran Hermano, sonó de fondo en la casa “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte. Al respecto, Jennifer Galvarini creó un verdadero karaoke dentro de la casa y le lanzó duras críticas a la intérprete: “Es como que te amo, pero no me amas. Muy chiflada”, dijo la jugadora, quien, entremedio de una serie de quejas por la letra de la canción no resistió los impulsos y terminó gritando la canción entre risas.