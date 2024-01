Pincoya contó su verdad tras distanciamiento con Cony Capelli: “No me interesa ver nada”

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, se refirió a su distanciamiento con Constanza Capelli tras salir de la casa de Gran Hermano Chile.

Al término del reality, las redes sociales han notado lejanía en la relación entre ambas ex participantes, pese a que en el transcurso del programa las dos estuvieron muy cercanas. Esto hasta que protagonizaron una pelea que enfrió el vínculo y al parecer habría sido definitivo.

En ese contexto, ahora Pincoya reveló que después de su salida no ha revisado los registros del reality y, por tanto, desconoce cómo fue su participación en la casa.

“Yo desde que salí, lo he dicho varias veces, miré mi entrada a la casa, mi salida y un par de videos”, indicó.

Pincoya respondió a los rumores

Continuando con esto, la oriunda de Chiloé aseguró que no tiene “mala onda” con ninguno de los ex jugadores de Gran Hermano Chile.

“Yo les tengo un cariño a todos mis compañeros y compañeras del reality y a ella también”, dijo a FMDos, haciendo referencia a Cony Capelli.

En esa línea, Galvarini descartó referirse directamente al tema de su amistad. “No puedo yo decir, ‘ella dijo esto’, porque la gente comenta algo, pero lo da vuelta para enemistar a las personas”, señaló.

“No me voy a referir al tema. No he visto nada y no me interesa ver nada. No me interesa llenarme de odiosidad“, apuntó.

¿Qué dijo Cony antes?

La flamante ganadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, había hablado anteriormente sobre este quiebre y reconoció que tomó distancia por algunas declaraciones de Pincoya difundidas por redes sociales.

“Han aparecido cosas de ella hablando en lives, haciendo entrevistas para distintos medios de farándula, en donde se ha referido a mí de una forma que a mí me ha molestado mucho”, precisó en ese entonces la ex bailarina.

Síguenos en