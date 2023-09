¿Nuevo ángel de Victoria Secret? Pincoya se lució probándose el pijama de Ignacia Michelson en Gran Hermano

¡Le faltan sólo las alas! Pincoya protagonizó esta tarde un hilarante momento en Gran Hermano mientras ordenaba la ropa de sus compañeros de habitación. La oriunda de Chiloé se encontró con el pijama Victoria Secret de Ignacia Michelson y no resistió las ganas de probárselo: “Nunca me había puesto un pijama tan caro”, expresó entre risas. Minutos después, continuó ordenando hasta que se encontró con un pañuelo de alto valor, el que también pertenecía la participante. Acto seguido, se lo puso sobre su cabeza y bromeó al respecto: “Hay que limpiar con estilo, con glamour (…) nunca me había puesto un pañuelo tan caro en mi cabeza”, sentenció.