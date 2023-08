Pincoya sacó los pasos prohibidos en inédito video filtrado de sus tiempos como TENS en Chiloé

No es una novedad decir que Jennifer Galvarini, también conocida como Pincoya Sin Glamour, se ha convertido en un verdadero fenómeno tanto en Gran Hermano Chile como en redes sociales.

Prueba de ello, es que cada día la jugadora del reality de Chilevisión es protagonista de docenas de miles de publicaciones en plataformas como Twitter, donde habitualmente su nombre se posiciona entre los temas más comentados gracias a sus aventuras.

Pincoya recordó sus tiempos de estudiante

Si bien tiene un número de detractores, la jugadora ha conquistado a los televidentes gracias a su honestidad y espontaneidad. Este domingo, por ejemplo, abrió su corazón y relató las dificultades que enfrentó cuando estudió Técnico en Enfermería.

“En el periodo en que yo estaba trabajando para juntar plata, tuve que hacer un montón de hue… que me pagaban re mal, entonces tenía que hacer dos o tres trabajos”, comenzó contando Jennifer sobre sus tiempos de estudiante.

Sobre la mismo contó que su último trabajo fue en una pesquera. “Llegaba hecha mierda de cansada, (empezaba) como a las 11:30 hasta el otro día (…) si la faena terminaba antes, a las 04:00 hrs., a las 05:00 hrs., que no era siempre, tenías que quedarte a esperar el bus afuera”.

“Es sacrificado, te da cistitis, pasas frío, tienes que lidiar con mucha gente. Y me fui a estudiar. Después claro, me gané unas becas, así que igual me alivié un poco”, recordó.

Los prohibidos de Pincoya como TENS Afortunadamente, Pincoya logró terminar sus estudios y, prueba de ello, fue un video que comenzó a circular esta jornada, en el cual se le ve bailando y disfrutando con su unforme y credencial de TENS.

Aunque se desconoce la fecha de grabación, Galvarini aparece muy contenta sacando “los prohibidos” frente a sus compañeros de trabajo. “Que es bkn cuando trabajas con una persona así, que alegra al grupo” y “ella es igual en todos lados”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Mira el video a continuación:

Síguenos en