Pincoya y la chance de entrar a otro reality post Gran Hermano: “Si tú me preguntas…”

Pincoya reflexionó sobre su futuro fuera de la casa de Gran Hermano, dejando entrever en una conversación con Coni que no descarta la posibilidad de volver a entrar a un reality. “Si tú me preguntas a mí, ‘¿Entrarás a otro merequetengue?’ No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero depende de la pará. A lo mejor iré una semana, dos, que me paguen unas lucas“, aseguró. Su introspección también incluyó una dura critica y advertencia hacia los canjes estéticos que podrían ofrecerle una vez fuera del encierro: “No me interesa hacer un canje a la maleta, prefiero pagar (…) A mí no me ofrezcan hue… porque mi hijo chico me espera“, expresó.