¿Qué pasó? Pincoya cree que Gran Hermano anuló votos por confabulación en su contra

Gran Hermano les informó este jueves a los jugadores que hubo votos anulados en la placa de eliminación. Una situación que desató las teorías de Jennifer, quien le dijo a Pancho que “por eso no salí” nominada esta semana. “Yo no me doy por aludida, porque yo no revelo mis votos”, dijo. “Seguramente ellos se pusieron de acuerdo y deben haberme votado”, continuó, especulando que pudo haber existido una confabulación en su contra y que ésta habría quedado anulada, salvándose de la placa. Pero lejos de sus teorías, fueron precisamente los votos de Pincoya contra Skar los que quedaron sin efecto.