Pincoya insiste en que no entró a placa por los votos anulados… cuando los votos anulados fueron los suyos

Este miércoles se reveló la placa de esta semana de Gran Hermano y, pese a que Pincoya no forma parte de la instancia de eliminación, la jugadora insiste en que se salvó gracias a los votos anulados de uno de sus compañeros.

Si bien podría ser una teoría correcta, pues aseguró que los votos anulados fueron contra ella, lo cierto es que la chilota se equivoca, pues los votos anulados fueron los suyos, tras anunciar a viva voz que votaría por Eskarcita.

“Gran Hermano observó que hablaron diciendo que iban a votar por tal persona, alguien. ¿Quiénes fueron? Los del otro litro. Entonces qué pasó, que el hombre llegó y anuló los votos. ¿Me entiendes?”, explicó a Francisco Arenas.

Pincoya aseguró que nunca conversa sus votos

“Por eso no salieron más a la placa, porque ellos lo habían conversado“, añadió. “Nosotros no conversamos nuestros votos. Yo nunca converso mis votos. No te digo ‘voy a votar’ o ‘voy a hacer por este'”, dijo también al jugador.

En respuesta, tras oír atentamente los argumentos de Galvarini, el camionero le encontró la razón y preguntó si es que creía que se salvó de la placa de eliminación gracias a la anulación de dichos votos.

Pincoya cree que los votos anulados la salvaron de la placa

“Estoy segura que fue por mí”, afirmó mientras conversaba con Arenas en la piscina, aún cuando los votos anulados fueron los suyos, tal como será revelado la noche de este jueves 9 de noviembre.

