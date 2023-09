Pincoya y Coni tuvieron intenso impasse por Alessia en Gran Hermano: “Ya te rayaste”

Durante los últimos días las cosas han estado bien intensas entre Jennifer Galvarini y Constanza Capelli en la casa de Gran Hermano Chile. Y es que ambas tienen una amistad, pero hasta los más cercanos a veces tienen diferencias de opinión.

Se han juntado algunas situaciones que sin duda incomodan a ambas. Hasta que llegó el momento de aclararlas y sacar todos los “trapitos” al sol. De hecho, fue justamente lo que ocurrió, aunque lejos de solucionarse, las cosas sólo empeoraron.

Pero, ¿cómo empezó todo? Fue cuando Pincoya y Coni estaban hablando sobre un caso hipotético en el que alguna de las dos pudiera abandonar la casa-estudio. Y ahí surgieron un par de ideas cruzadas que dejaron la grande.

¿Qué desató la pelea?

Coni le estaba diciendo a Pincoya que había perdido su oportunidad de ganar por un momento de rabia, aunque Pincoya le aclaró que eso no era del todo así. Dijo que habían más personas en la casa que tenían que ver en su “desprestigio”.

Pero, esto despertó una molestia que la bailarina tenía guardada y era que Galvarini en varias ocasiones se había acercado a Alessia Traverso, lo que ella calificó como “elevarla” frente al público.

“Si yo juego con los cabros, te enojas. Pero cuando tú juegas, nadie se puede enojar“, señaló la chilota para manifestarle que estaba siendo aparentemente “injusta” con ella. Aunque esto sólo empeoró todo, porque fue ahí que la conversación subió de tono.

El reproche de Coni

“Tu querí’ hacer eso, porque estoy yo ahora“, le dijo a Pincoya, probablemente refiriéndose al momento poco favorable que ha tenido la bailarina con el público en redes sociales debido a otros conflictos en el encierro.

Sin embargo, ella no reconoció las cosas así y de hecho destacó que ella no se iba a alejar de los demás sólo por ella: “Esas cosas a mí no me gustan“, le dijo. Pero luego las cosas se salieron un poco de control cuando empezaron a utilizar improperios para referirse a la otra.

¿Podrán resolver este conflicto o será el fin de su amistad?

Revisa la pelea a continuación:

