Con cachipún incluido: Pincoya y Pancho se batieron a divertido “duelo” por la cocina de GH

Un divertido momento se generó durante esta mañana en Gran Hermano Chile y que tuvo como protagonistas a Jennifer Galvarini y Francisco Arenas. Los jugadores no se ponían de acuerdo sobre cómo iban a preparar el almuerzo, por lo que zanjaron las tareas con un clásico cachipún. “No te metas en mis cosas porque yo lo voy a hacer”, dijo Pincoya al recibir una sugerencia de Pancho, quien entre risas le respondió: “me has sapeado todas las comidas que he hecho”, a lo que la oriunda de Chiloé dijo “no te pases, sino vamos a terminar peleando”.