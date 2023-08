Pincoya perdió la paciencia con Trini y ya no le cree nada: “Planea para victimizarse y que le tengan lástima”

Jennifer Galvarini perdió la paciencia en Gran Hermano Chile y lanzó una dura crítica contra Trinidad Cerda, mientras conversaba con Constanza Capelli en la habitación.

La jugadora conocida como “La Pincoya”, quien además está en riesgo de eliminación, habló sin filtro sobre la tripulante de cabina que en las últimas semanas se alejó del grupo de “Los Lulos”.

“Estoy enojada porque todo el día me pelan estas mierdas, así que gente vote para que se vaya la Vivi”, señaló la participante, quien espera “que se vaya toda esa manada de lobas, son malas”.

En el caso de Trinidad, apuntó que “justo cuando está en placa, siempre le pasa algo, y como que lo planea para que se victimice y le tengan lástima“.

“Esa vez lo dijo la Maite, dijo ‘esta hace muy buenas coartadas’ y a veces siento que hasta lo que cuenta es mentira“, afirmo.

Pincoya por Trini: “Me da rabia la gente cínica”

En esa misma línea, Jennifer y Coni se mostraron incrédulas incluso con las caídas que ha sufrido Cerda. “Ella lo hace para hacerse la llamaora, si eso no es verdad, aparte es súper mala actriz. Yo no soy actriz, pero actúo mejor que ella“, dijo.

“Gente, cuando (Trini) esté en placa les pido que la echen ca… Y cuando la encuentren afuera, tírenle huevos… no, huevos no, porque es comida. Tírenle mierda, te juro que me da una rabia”, agregó.

Luego, las participantes aseguraron que la actriz será eliminada si es que vuelve a la placa de nominación. “Que se vaya cagando. Ustedes que están en el ciberespacio, échenla por mala clase“, arremetió.

“Me da rabia la gente cínica. Unas ganas de decirle ‘qué me vení a abrazar, conch…’, andai puro pelando”, agregó.

Revisa el momento acá:

Síguenos en