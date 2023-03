Se siente avergonzado”: Experta en lenguaje corporal analizó expresiones de Piqué al hablar de Shakira

Fue hace algunos días que el ex futbolista español Gerard Piqué rompió el silencio y habló públicamente por primera vez de la canción lanzada por Shakira en enero pasado, donde lo despedazó tras la separación de ambos.

“entendí que no es culpa mía que te critiquen” y “yo solo hago música, perdón que te sal-pique” fueron algunas de las frases del tema, el cual contó con la producción de Bizarrap.

Al respecto, el retirado defensa señaló en entrevista con RAC 1 que sí escuchó el éxito, pero afirmó que “no quiero hablar del tema, no creo que toque”.

“Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, dijo el ibérico.

Experta en lenguaje analiza

A horas de la comentada conversación, la experta en lenguaje corporal, Mary Fer Centeno, analizó las posturas de Piqué y aseguró que su cuerpo está transmitiendo algo muy diferente a sus palabras.

Por ejemplo, la especialista indicó que el actual empresario tiene una “postura cerrada. Por lo tanto, no quiere comunicarse. Nota también que baja la mirada y parece ser que infla el lado inferior, lo cual nos habla de desesperación y mucha tensión”.

“Bajar la cabeza es vergüenza y frotarse el muslo el nerviosismo, también parece que quiere huir, pararse e irse”, dijo en su canal de YouTube.

Centeno mencionó un aspecto clave que es que Piqué lleva su mano derecha a la cabeza justo cuando dice que no quiere hablar acerca de la separación y la canción.

“Dice que no tiene ganas de hablar y se rasca la cabeza, demostrando nerviosismo e incomodidad”, sostuvo.

Por último, la experta insistió en que la cara del ex futbolista “se pone tensa” al mencionar el tema, por lo que, a su juicio “parece harto. La postura es cerrada no quiere comunicarse (…) Hay enojo y no se puede inhibir la ira”.

“Pique se siente ofendido con Shakira. Se siente avergonzado y que el prudente es él”, sentenció la analista.