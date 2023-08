“No siento que sea traición”: Jugadores cambiaron de estrategia en sorpresiva placa de eliminación en vivo

Ante una inminente placa de eliminación, Alessia decidió salvar a Jorge asegurando que lo considera un amigo dentro del reality dejando a Coni, Pincoya y Trinidad en peligro de salir de la casa. La líder además entrego sus argumentos a cada una de las participantes que podrían ser eliminadas.

Todo indica que la salida de Viviana Acevedo de Gran Hermano Chile, hizo que los jugadores cambiaran su estrategia de juego ante las múltiples eliminaciones que han azotado a la casa.

“Si no salvo a esta persona y se va, no podría seguir bien, porque al principio quizás no lo conocí tanto, pero ahora he aprendido a conocer a una persona muy linda que puedo llamar amigo y lo quiero mucho. Me quiere a su forma“, expresó Alessia en el momento que salvó a Jorge.

Trinidad: “No siento que sea traición”

En la nominación anterior, la primera en votar fue Trinidad Cerda, quien sorprendió al entregar 2 votos a Constanza Capelli. “Desde el día 1 dije que lo mejor es escuchar el corazón. Esta persona (…) ha tenido actitudes que me han dejado un poco dolida nuevamente. No siento que sea una traición, siento que estoy actuando con el corazón“, dijo al argumentar su decisión.

Luego vino el turno de Jorge Aldoney, quien votó por Mónica, excusando que necesitaba información sobre su desempeño en placa, y por Constanza, asegurando que “en un principio fueron muy amigos y que ahora es una de las personas con quien menos habla“.

“Me sorprendieron sus actitudes”

Otra de las sorpresas fue Francisca Maira, quien habia dejado 2 votos para Jorge y 1 para Hans. “Únicamente porque no tengo tanta afinidad con él y estoy súper segura que si él llega a placa, el público lo salva sí o sí“, dijo sobre el último.

Constanza, por su parte, optó por la sinceridad y votó por Trinidad, entregando un largo argumento. “Nos habíamos dado una nueva oportunidad, sin embargo, me sorprendieron muchas actitudes de ella. Me comentó que prefería que se fuera Pincoya, que estaba chata. Ese mismo día, le dijo “si yo tuviera la posibilidad de salvarte, te salvaría”.

“Me parece impresionante su capacidad de mentir”, agregó. “Prefiero tener una convivencia cordial con ella. Creo que sus actitudes son demasiado obvias“, aseveró también, antes de revelar que su voto restante iba para Jorge.

“Me parece que está súper confundido, a él se le olvida todo, solo piensa en él. La amistad y la lealtad son palabras importantes, y ninguno de los dos se merecen mi lealtad“, sentenció la jugadora.

