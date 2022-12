Pluto TV transmitirá en vivo el concierto benéfico de Metallica: Los fuegos los abrirán Greta Van Fleet

Pluto TV anunció este lunes que transmitirá en vivo Metallica presenta: El concierto Helping Hands.

El concierto a beneficio de la fundación de la banda, All Within My Hands, será transmitido en vivo por Pluto TV el viernes 16 de diciembre, a partir de las 7:30 pm (México), 8:30pm (Colombia), 10:30 pm (Chile, Argentina) en el canal 156 MTV Pluto y estará disponible a partir del 21 de diciembre en Paramount+ Latinoamérica.

Presentado por Jimmy Kimmel desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, la tercera edición de Helping Hands Concert & Auction se abrirá con un set especial de la invitada Greta Van Fleet seguido de una actuación única de Metallica.

Establecida en 2017, la fundación All Within My Hands de Metallica trabaja con socios de todo el mundo para combatir la inseguridad alimentaria, proporcionar fondos en áreas de desastres naturales y apoyar la educación con la innovadora iniciativa Metallica Scholars, ahora en su cuarto año. Se puede encontrar más información en allwithinmyhands.org.

El 100% de la venta de boletos y los ingresos de las donaciones del concierto Helping Hands, y la subasta de artículos y experiencias que lo acompaña, que se realizará el 5 de diciembre, se destinarán directamente a los necesitados a través de All Within My Hands.

Los dos conciertos anteriores de Helping Hands en 2018 y 2020 ayudaron a recaudar más de $3 millones de dólares en conjunto.