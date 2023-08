“Yo andaba cachonda, pero no volada”: Tatiana Merino confesó affaire con Oscar Garcés

Hoy en el nuevo capitulo de Podemos Hablar a las 22.30 hrs, estuvo como invitada Tatiana Merino, quien reveló divertidos detalles acerca la atracción sexual que sintió por el ex chico reality Oscar Garcés.

El tema surgió cuando Jean Philippe Cretton preguntó sobre quiénes alguna vez se han quedado con el “agua caliente”, pero no se ha podido “tomar la sopa”. O sea, se quedaron con las ganas. La primera en pararse fue Tatiana Merino para contar su anécdota.

La ex vedette comentó el momento exacto en el que habría comenzado la atracción por Oscar: “Una vez grabe un capítulo muy bueno, él es muy simpático, y como que empezó a hervir la tetera”.

Posteriormente, Merino cuenta que fue invitada a un evento al cual no quería asistir pero la presencia de Garcés cambió el mood de la actriz: “Me llaman y me dicen que hay un evento y todo, y yo no quería ir a ese evento, y me dicen viene el Oscar Garcés, y yo fui entusiasmada”.

Hasta ese minuto estaba todo perfecto según explicaba la actriz, hasta que alguien hizo una invitación que le jugó una mala pasada: “Terminó el evento, y una mujer dice, vamos a la disco y todos vamos, ahí aparece un pito y empezaron todos muy buena onda, y dije aquí cague, empecé a ser la vieja del grupo.”

Tatiana expresó en el estudio que no le acomodó la dinámica del grupo y se fue del lugar “Si no estaba en la misma onda, yo andaba cachonda, pero no volada(..) ellos la siguieron, estaban en otra, y yo me fui”.

