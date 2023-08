“Se dedicó a sembrar cizaña”: Tatiana Merino respondió a Patricia Maldonado por acusación de estafa millonaria

En capítulo que se emitirá este viernes de Podemos Hablar, una de las invitadas es Tatiana Merino quien en conversación con Jean Philippe Cretton lanzó varios dardos contra Patricia Maldonado.

Durante el programa, la ex vedette hizo referencia a las acusaciones realizadas por Maldonado, que hace tiempo atrás señaló que Merino habría realizado una estafa millonaria a través de la fundación “El regazo del artista” , tras recibir más de $100 millones de pesos por parte del Estado para ofrecer ayuda a los artistas sin previsión y concretar la construcción de una casa en el sector de María Pinto.

“Compró una casa que era para la chacota. Se iban todos los humorista a hacer asados y no había ningún viejito adentro. Con Pancho Saavedra con quien le hicieron un seguimiento, descubrimos que ella nunca llevó un viejito. Tú no puedes tener una casa de ancianos donde no hay un hospital cerca”, comentó Maldonado en aquella oportunidad.

La dura respuesta de Tatiana Merino

En el programa Tatiana desmintió por completo los dichos de la panelista y aseguró que su única intención era ayudar: “Esto es un comentario casi de farándula. Lo que me molestó es que ella le dio como bombo en fiesta, dando a entender que yo había estafado. Siendo que lo único que quise fue ayudar con mis compañeros”.

Posteriormente, aclaró duramente las intenciones que tenía Maldonado con aquella insinuación : “Esta señora se dedicó a sembrar cizaña, yo digo por qué no se aclaró, si los mismos de derecha mandaron a hacer una auditoría con la Contraloría”.

A modo de cierre del tema, Merino llamó a Patricia a reflexionar e investigar con respecto a los hechos: “Yo lo único que le diría a la Paty es que haga un mea culpa, porque ella habló, yo la acepto, porque cuando alguien se entera de rebote, yo investigo. Esta señora no sacó jugo, tiraba veneno”.

Todo las declaraciones y más, podrás verlas en el nuevo capítulo de Podemos Hablar que se estrenará este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.

