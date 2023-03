“Poder ser mamás”: La reflexión de María Jimena Pereyra al cumplir cinco años de matrimonio con Tania García

María Jimena Pereyra cumplió cinco años de matrimonio con su esposa Tania García. Por esa razón, la cantante de 46 años dedicó un tierno mensaje en redes sociales para celebrar su aniversario.

“¡Celebramos nuestro quinto aniversario de matrimonio! Eres lo más importante para mí, con vos hasta el fin del mundo mi vida. Te amo, y cada día de mi vida será para cuidarte, respetarte y amarte. ¡Por muchos años más!”, escribió la intérprete.

Por su parte, García le respondió “feliz aniversario amor mío. Esta historia tiene para mil años más, adorarte es poco amor“.

“Gracias por cada día que aprendemos juntas para tener una familia a base del respeto y admiración“, agregó la kinesióloga.

Sus deseos de convertirse en madres

En conversación con ADN, Pereyra se refirió a este especial aniversario de matrimonio y reiteró su anhelo de convertirse en madre junto a Tania.

“Vino toda nuestra familia, de Buenos Aires y Mendoza. Y la verdad que nada, tenemos mucho cariño al día en esta fecha tan especial“, contó.

Asimismo, indicó que “como toda familia, dentro de nuestros planes, hace años que venimos intentando crecer como familia, ser madres. Estamos en pleno proceso. Y ese es el objetivo de aquí en adelante, de poder ser mamás y ser una familia que crezca. No solo uno, sino que se vengan varios”.

No es primera vez que la ex Rojo se refiere a este deseo. Durante su participación en el programa La Divina Comida en 2022, la artista dijo que “ya llevamos seis o siete intentos. Yo quiero que crezca la familia, quiero mamá y no abuela“.

“Creo que es lo único que me falta en la vida. Sé que hay tiempos, aparte no son procesos fáciles. Por el solo hecho de que no funcionó, el dolor que eso provoca también hace que te replantees muchas cosas y darle vueltas a tu vida”, añadió en ese entonces.