El actor chileno Felipe Ríos denuncia que en un restaurante ubicado en la capital se habrían negado a atenderlo porque los zapatos que usaba no coincidían con el código de vestimenta que ahí regía. Finalmente, el intérprete insistió y logró comer en el local que ya registra otras acusaciones similares. Ríos relató en conversación con CHV Noticias que “yo llamé a la garzona para que nos atendiera y se demoraban. La llamé de nuevo, llegó y me dice ‘tenemos órdenes de que no lo podemos atender’”. El artista le pidió una explicación y la respuesta por parte de la trabajadora fue que “no aceptamos gente en hawaianas”. Al mirar al resto de los clientes, el actor asegura que pudo ver que en tres o cuatro mesas, habían mujeres usando este tipo de calzado, pero que a él le pusieron problemas debido a que las suyas eran plásticas. Pese a que estaba descolocado y algo molesto, el hombre permaneció en el recinto hasta que recibió la atención, pero posteriormente compartió su testimonio y lanzó sus descargos a través de redes sociales.