El constituyente electo Bernardo Fontaine realizó una polémica intervención este miércoles en Contigo en la Mañana de Chilevisión, la que fue altamente comentada y cuestionada en redes sociales.

El economista que compitió como independiente con cupo RN en el distrito 11 (Peñalolén, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes) y obtuvo uno de los 155 escaños, declaró en el espacio matinal que “el grueso de la población no ha tenido disminución de ingresos”.

“Hemos fallado porque el problema es complejo, ha habido ayuda, a nadie puede negarlo, el problema es que no ha sido suficiente o a la velocidad necesaria pero hay que mejorar la condición”, comenzó señalando.

En la misma línea, argumentó que “para eso, veamos la realidad, han habido paquetes de ayuda masivo por cantidades insospechadas que Chile nunca había puesto a disposición de las personas y pocos países han podido“.

Lee también: El chascarro del diputado Crispi cuando su hija apareció en plena sesión de la comisión

“¿Fue suficiente y a la velocidad adecuada? No, pero tampoco estamos en una situación en la que no haya habido ayuda, tenemos que mirar las dos caras de la moneda“, aseveró.

Es por eso que argumentó que “el grueso de la población no ha tenido disminución de ingresos, el grueso no lo ha tenido. Sí hay un sector importante de varios millones que sí han tenido una disminución de ingresos, dramática y merecen ayuda y comprensión”.

“No estoy diciendo que no hay 1.200.000 de desempleados, infinidad de pymes y emprendedores hasta grandes que están quebradas y en una situación dramática y merece preocupación y urgencia, necesitan todo eso, pero hay un montón de gente que ha mantenido sus ingresos, algunos incluso los han aumentado y que no respetan las cuarentenas. ¿A qué me lleva eso? Que lo más importante de todo es la responsabilidad personal”, expresó.

Finalmente, Fontaine concluyó que “necesitamos ver la realidad no negra siempre, también ponerle color, o sea ver la realidad, que tenemos una situación dramática de un conjunto muy grande de chilenos, pero otros que no”.