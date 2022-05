“¿La saco a dar una vuelta en yate?”: El round sin filtro entre Daniella Chávez y Mariela Sotomayor

Hace días que Daniella Chávez y Mariela Sotomayor están en un duro round mediante redes sociales, luego de que la vida de la modelo en el extranjero fuera mencionada en un programa de TV donde participa la comunicadora.

Ahora se escribió un nuevo capítulo, esta vez en Instagram, donde la profesional no se guardó nada y le respondió con todo.

El cruce entre ambas comenzó cuando en Me Late dedicaran un espacio a hablar sobre cómo viven algunos chilenos y chilenas en Miami, Estados Unidos, instancia en la que mencionaron a Chávez.

Al respecto, la aludida escribió en su cuenta de Twitter el miércoles de la semana pasada que “recién me muestran un video de ayer donde la señora Mariela Sotomayor, en me late, me trata de envidiosa jajajajaj que le tengo envidia de los chilenos que viven en Miami jajajaja ¿yo vivo en Cuba? Jajaja ¿Envidia de qué? ¿La saco a dar una vuelta ya Lamborghini o yate?“.

Tras esto, complementó que “pero mejor no la saco a dar una vuelta a la señora que se cree superior jajaja ¿envidia, yo? Jajajajaja ¡qué ridícula!“.

Es en este contexto que durante el domingo, Sotomayor usó su espacio en la plataforma para escribir unos mensajes en sus stories.

“La ‘señorita’ Daniella Chávez dice que a mí me va mal en todo… Claro, mi pega no es tan fácil como la tuya”, comenzó diciendo. Junto a esto, agregó que “los seguidores, la plata que tú puedas ganar o los restaurantes lujosos adonde puedas ir acá no le interesan a nadie. No por nada contra ti, es porque simplemente no interesan y punto. Ahora, si tú vives tan bien, ¿qué haces preocupándote del resto? Ojo ahí”.

Revisa le tenso cruce entre Chávez y Sotomayor: