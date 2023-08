Anita Alvarado sin filtro contra Cathy Barriga: “Ahora sí le creo a la gente cuando dicen que eres una hipócrita”

Anita Alvarado se fue con todo contra Cathy Barriga tras un tenso encuentro televisivo, donde salieron a relucir temas amorosos, polémicas y amenazas que continuaron en redes sociales.

La ex alcaldesa de Maipú aseguró a Me Late Estelar, que la rencilla con Alvarado habría comenzado antes de que el programa fuera transmitido en vivo. “A mí me llamó la atención cuando llegué. Porque uno se saluda, estamos en un estelar, el primero después de mucho tiempo en Canal 13. Y yo no la veía desde Fiebre de baile, porque ahí estuvo participando también. ‘¡Hola Anita!’, súper efusiva”.

Posteriormente, Barriga agregó: “Fue como dramático. Porque yo dije: ‘¿qué pasa? Todavía no ha empezado esta cuestión’. Me descontextualizó. Y me dijo: ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’, y no lloré“.

La situación tuvo lugar en el programa “El Purgatorio” de Canal 13 la semana pasada. Al inicio de la dinámica , ambas hicieron referencia a temas de su vida familiar, trayectoria y también mencionaron cosas de las cuales se encontraban arrepentidas. Pero durante el transcurso de la conversación, esta se comenzó a tensionar.

La reacción sin filtro de Anita Alvarado

Anita Alvarado utilizó sus redes sociales para desmentir los dichos de Cathy Barriga, a través de un live de Instagram: “Invitadas al programa Purgatorio en el Canal 13 que el primer capítulo fue el día jueves. Me sentí muy cómoda, me sentí muy contenta. Llegamos y honestamente cero mala onda le tenía a esta niña. Me aparece la publicación donde Cathy Barriga dice que cuando me saludó yo la saludé muy fría. Eso es mentira”, sostuvo.

Minutos después, la Geisha aclaró la situación expuesta por Barriga: “Nos van a mostrar el escenario, el escenario es maravilloso. Le digo ‘oye Cathy, no te vas a poner a llorar’ y le agregué que es programa de televisión y hay que decirse las verdades, pero se supone que estamos muertas y podemos decirnos lo que tu quieras para que sea entretenido”.

Luego, Alvarado arremetió contra ex chica mekano haciendo referencia a la escandalosa polémica en la que se vio envuelta cuando estuvo en el cargo de alcaldesa de Maipú.

“El que tú tengas complejo de niña o que no tuviste la Barbie no significa que todos tengan que pagar tus pecados, tus estupideces. No puedes castigar a una comuna (…) Invertiste 50 millones de pesos”, disparó Alvarado.

Para finalizar, Anita mencionó la relación de Barriga con su esposo. “Ahora sí le creo a la gente cuando dicen que eres una hipócrita porque eres un lobito encerrado en lanita y las malas lenguas comentan que estás separada de tu marido. Y eso sí que es triste (…) Me dan rabia las mentiras, así que Cathy a recuperar a su marido y si anda con otras minas, ojalá que no, que se recupere ese matrimonio”, cerró.

