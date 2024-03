“Me voy a ir presa”: La polémica técnica de Mariana Derderián para que su hijo vaya al colegio

La actriz Mariana Derderián encendió una polémica en redes sociales luego de compartir un inusual método que logró que su hijo quiera ir al colegio por voluntad propia.

Según contó, el pequeño le estaba cuestionando esta obligación casi diariamente, complejizando aún más sus mañanas: “Se termina marzo y se termina la paciencia también”.

A raíz de esto, se le ocurrió esta idea: Le leyó algunos de los derechos y deberes del niño y la niña, haciendo hincapié en el punto que indica su deber de asistir a clases.

“Le dije que si no (lo hacía), yo me iba a ir presa, que me iba a ir a la cárcel. Y le tuve que explicar qué era la cárcel, en todo caso”, relató Mariana.

Ante esto, dijo que su hijo “evaluó la situación” y le preguntó si es que su posible detención podría ser por mucho tiempo, a lo que ella respondió afirmativamente.

Por lo mismo, enfatizó, “me funcionó y fue santo remedio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariana Derderian (@mariana.derderian)

Reacciones en redes sociales

En la descripción de su post, la actriz pidió que se visibilizara su consejo “sin juzgar”.

Sin embargo, hubo algunos usuarios que comentaron apreciaciones negativas en torno a su método. “Qué trauma” y “después les decimos que no mientan”, fueron algunos de los mensajes de los detractores a esta idea.

Pero por contraparte, también existieron muchas personas que destacaron lo realizado por la intérprete, asegurando que “tan mentira no es, porque si no van al colegio o tienen muchas ausencias, pueden pasar el caso a una asistente social y realizar entrevistas al apoderado”.

“Cómo no se me ocurrió hacer eso antes” y “soy profesora y de crianza respetuosa, y también usé tu técnica”, agregaron algunos seguidores.

