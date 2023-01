Sin Céline Dion y con Michael Jackson en el 86: La polémica lista de los 200 mejores cantantes de Rolling Stone

El pasado domingo, para iniciar el año, la revista estadounidense Rolling Stone publicó su lista con los 200 mejores cantantes de toda la historia.

Se trata de una actualización del listado publicado originalmente en 2009 y, por diferentes motivos, muchos de los nombres que aparecen ahí causaron sorpresa entre los lectores y amantes de la música.

Sin duda que la aparición de nuevos talentos es siempre valiosa y la revista quiso darle un espacio a esas voces que, aunque no llevan una larga trayectoria, han sido capaces de innovar y estremecer con su potencia a los oyentes.

Es el caso de Fiona Apple, Rosalía, Lana del Rey, Rihanna, Billie Eilish, Jungkook y Ariana Grande, entre otros talentos jóvenes que aparecen en la lista.

Y aunque no apareció ninguna voz chilena, también esta selección vino cargada con un humilde, pero llamativo conjunto de cantantes latinoamericanos, como Mercedes Sosa, Juan Gabriel, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Vicente Fernández, Christina Aguilera y Marc Anthony.

Descontento en redes sociales

Pero también hay quienes mostraron una profunda disconformidad por las voces electas para la revista, internautas que no se quedaron callados y mostraron sus opiniones de manera categórica.

A través de redes sociales, en especial Twitter, los usuarios generaron un gran revuelo al reclamar la exclusión de la icónica cantante Céline Dion del listado.

Esta omisión ha sido la que más críticas provocó entre los lectores de la revista, quienes se mantienen cuestionando la decisión editorial de dejar a la reconocida cantante afuera del ranking.

Otro de los hechos que generó polémica fue la posición en la que se dejó a Michael Jackson en la competencia. A los cibernautas les cuesta comprender por qué el ícono del pop se encuentra en el número 86 del listado.

Incluso, hicieron comparaciones con otros cantantes que están por sobre Michael Jackson en el ranking y publicaron videos de su increíble talento cuando era solo un niño y hacía sus apariciones en televisión junto a The Jackson 5.

Otro de los cantantes que produjo debate fue Freddie Mercury. Al mítico fundador de la banda Queen le fue dado el número 14, lo que para algunos amantes de la música no tiene sentido.

¿Y tú que piensas sobre el listado con los mejores 200 cantantes de la historia según la revista Rolling Stone?

Celine Dion – one of the greatest if not the greatest singer alive! @RollingStone you are trash 👎🏻 pic.twitter.com/jLMZWT1Oa9 — dijon (@celinenation) January 1, 2023

celine dion doesn’t need no damn rolling stone to tell her she’s one of the best vocalists in the world, she makes her own lists pic.twitter.com/UCkdOrtCxQ — ✎ 🌹🚀 (@according2b4r) January 1, 2023

I listen to singers, I very rarely listen to people who can not sing! @RollingStone pic.twitter.com/lspVLXIDCo — VINCINT (@VINCINT_) January 1, 2023

Celine Dion roasted Rolling Stone and music critics over 20 years ago. She spoke the truth and did not miss pic.twitter.com/ml3G7hzFjN — celine vocals (@CelineOracle) January 2, 2023

Rolling stone ranked Michael Jackson 86th??? But nobody can sing his songs💀 pic.twitter.com/TGAWFDH7cc — ♛ (@mxrivej) January 1, 2023

Celine Dion is a top 3 vocalist of all time. Rolling Stone needs to immediately exit the business of music journalism.pic.twitter.com/YP5tJ6jDlp — celine vocals (@mtl_vocalist) January 2, 2023

No Judy Garland. No Cher. No Céline Dion. No Britney. Rolling Stone editors tomorrow: pic.twitter.com/rLGWaFUMii — Connor Lounsbury (@ConnorLounsbury) January 2, 2023

Rolling Stone need to check themselves. This was Michael Jackson just getting started at ELEVEN YEARS OLD. pic.twitter.com/c0MRXHxe6J https://t.co/Vjgnrqb4di — Spike (@eatyourticket) January 2, 2023

IN WHAT WORLD ARE THERE 13 BETTER SINGERS THAN FREDDIE MERCURY. @RollingStone please dear God stop covering music pic.twitter.com/kLXOoOVpKZ — Chad Chelo (@Chad8182) January 2, 2023