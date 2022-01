Una intensa polémica musical se desató en Twitter entre Taylor Swift y Damon Albarn, vocalista de Blur y Gorillaz, luego que éste declarara en una entrevista que la cantante estadounidense no escribía sus propias canciones.

Tal como se mencionó, esto se dio a raíz de una conversación que el artista sostuvo con Los Angeles Times, donde entregó detalles de sus últimos trabajos, su doble nacionalidad, el próximo 25 aniversario del LP homónimo de Blur, y su apreciación respecto de la industria musical.

Albarn, de 53 años, previo a la pandemia comenzó con su último álbum en solitario The Nearer the Mountain, More Pure the Stream Flows, basado en baladas inspiradas en Islandia, país del cual se convirtió en ciudadano el año pasado, con orquesta y tonadas en sintonía con la naturaleza.

Ahora Albarn presentará este álbum en el Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, durante la noche de este lunes, y promete que será un concierto único de piano acompañado por una sección de cuerdas. Instancia que aprovechará también para recordar grandes éxitos.

Fue así como el artista abordó este ansiado evento, asegurando que “es muy bueno poder hacer algo que no requiere ninguna amplificación. Pero en realidad es bastante difícil hacer todo un concierto en el piano. No es difícil tocar en una banda”.

Esto, explicó, porque “no puedes esconderte detrás de nada. Aprendes si las canciones son buenas o si eran populares en ese momento debido al sonido y la actitud. Es un día de ajuste de cuentas, y uno, para ser honesto, que no mucha música moderna podría soportar“.

Ante esta última aseveración, fue consultado si es que cree que muchos músicos modernos entonces confían en el sonido y en la actitud, respondiendo con un desafiante “nómbrame alguien que no lo haga”.

Seguido de esto, el periodista destacó que “Taylor Swift es una excelente compositora”. Pero Albarn lo negó y aseguró que “ella no escribe sus propias canciones”.

Esta afirmación fue debatida por el periodista, quien destacó que Swift co-escribe muchas de sus canciones. Pero lejos de retractarse, Damon enfatizó que la coescritura es muy diferente a la escritura.

“No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Y algunas de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida”, añadió.

Luego destacó el trabajo de la inglesa Billie Eilish y su hermano, a quienes los catalogó como “interesantes”. “Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho más menor y extraño. Creo que ella es excepcional”, cerró.

La respuesta de Taylor

Ante esta referencia a su nombre, Taylor Swift no guardó silenció y debatió todas las aseveraciones señaladas por el líder de Gorillaz.

Según expresó por Twitter, “era tan fan tuya hasta que vi esto”.

“Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión en caliente es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos“, sentenció la once veces ganadora de un Grammy.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd — Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022

Tras las palabras de la intérprete vinieron las disculpas de Albarn quien a través de la misma red social escribió: “Me disculpo sin reservas e incondicionalmente… lo último que me gustaría hacer es desacreditar tu composición. Espero que lo entiendas”.