“No te favorece”: Comentado vestido de Kel Calderón genera fuerte opiniones entre sus seguidores

Siendo una de las chilenas más seguidas en Instagram, Kel Calderón nuevamente encendió a la red social con su más reciente publicación.

Con más de 1,8 millones de seguidores, la egresada de derecho sorprendió al publicar una serie de fotografías con un atrevido y extravagante vestido.

Así se aprecia en las postales, las que muestran que el atuendo le llegaba hasta los pies y presentaba distintas tonalidades doradas que combinaron con su cabello y maquillaje.

De inmediato, el post recibió miles de likes y comentarios, entre los cuales también se abrió un acalorado debate entre quienes les gustó y no les gustó el llamativo look.

“No le achuntaste”

Divididos en partes iguales, por supuesto, hubo quienes alabaron a la hija de Raquel Argandoña con elogios del tipo “devuélvete que te pásate” y “maravillosa, te ves bella”.

Sin embargo, también hubo opiniones que no estuvieron a favor. “Primera vez que no me gusta como te ves”, comentó una usuaria, mientras que otra escribió “no le achuntaste, ese vestido definitivamente no es”.

Así, varios siguieron en la misma tónica, asegurando que el outfit no le favoreció en lo absoluto y que ha tenido propuestas mucho más acertadas en la red social.

Bien o mal, Raquel demostró una vez más que es uno de los íconos de la moda de nuestro país y que, guste o no, sigue dando que hablar con su vestuario y sus cambios de look.

Revisa el vestido a continuación: