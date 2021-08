Es un parecido que no pasó desapercibido en las publicaciones de la oficina del sheriff del condado de Morgan, Estados Unidos.

Se trata de Eric Fields, un agente de la policía de Alabama que captó la atención en redes sociales por su similitud con “La Roca”, Dwayne Johnson.

Según comentó Fields al medio local de Alabama, AL.com, diversas personas le han hecho notar su parecido con la estrella de Hollywood, por tanto, “yo les sigo la corriente. Es gracioso. Es un halago”, dijo.

“Me han llamado el hijo ilegítimo de The Rock y Vin Diesel”, agregó.

De acuerdo al medio citado, el teniente Fields ha trabajado durante 17 años en la oficina del sheriff del condado de Morgan.

Pero más allá de su labor como uniformado, saltó a la fama por esta coincidencia física.

Su sonrisa, anteojos de sol y cabeza rapada, hicieron que diversos usuarios utilizaran sus cuentas de Twitter para destacar esta similitud.

De hecho, varios de ellos etiquetan a Dwayne Johnson para hacerle notar que encontraron a su “gemelo perdido”.

@TheRock This is Lt. Eric Fields of the Morgan County (AL) Sheriff's Department….I had no idea you had a twin!! pic.twitter.com/2mxQ4kmtg4

— Dennis Smith (@DennisSmith24) August 28, 2021