Polimá Westcoast y los altos y bajos del trap chileno: “Lo que nos toca vivir es muy fuerte”

“Mi proceso creativo es sin alcohol ni drogas. Siento como una adrenalina que me impulsa. Como que salto en todas las canciones, igual como lo hago en los show. Siento una especie de euforia”, dice Polimá Westcoast, marcando una distancia con otras figuras de su género que han sido acusadas de incentivar el uso de sustancias.

En medio del éxito por los resultados del single Ultra Solo, el artista urbano le pone el pecho a los prejuicios que siguen enfrentando él y sus colegas por el contenido de sus letras. Como ha dicho en otras entrevistas, frente a las cámaras de CHV Noticias vuelve a repetir que hay cantantes que ensucian el trap.

“No piensan en las próximas generaciones, ni en quién te puede estar escuchando. Ellos no saben lo que generan en lo más chicos y yo creo que los cantantes tenemos una responsabilidad, porque movemos una masa de personas. Nosotros tenemos influencia sobre ellas y creo que tiene que ser positiva siempre, porque uno nunca sabe la repercusión que va a tener en el tiempo el acto que hiciste”, afirma desde la estructura de un canal privado en el que ha tenido que responder preguntas desde cómo se pronuncia su nombre, a la controversia por el golpe de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar.

En esa misma línea, el compositor llama a sus pares a dejar las apologías al uso de drogas y armas de fuego: “Me gustaría que se eliminara por completo el uso de alcohol y drogas combinado con la música urbana. Yo no quiero que mi hermano chico ni las próximas generaciones caigan en eso y vivan en ese ambiente, porque se les va a perder la vida y pierden parte de su espiritualidad”.

“Yo siempre intento que mi música genere una buena repercusión en el tiempo. Mi música muy natural y muy real. Ultra Solo, por ejemplo, penetra más allá de algo superficial. Esa sensación genera mi música y es justo lo que yo siempre quise hacer. Quiero que mi música nutra el espíritu de las personas y se sientan mejor escuchándome, porque cuando yo estoy triste, la música me ayuda mucho”, manifiesta.

“Quiero dejar una huella”

Precisamente uno de los momentos más duros de su vida fue cuando falleció su abuelo, quien asumió el rol paternal en su familia cuando su padre abandonó a su madre y a él junto a sus 12 hermanos.

“Él fue una de las personas más importantes en mi vida y hacía poesía, pero nunca las publicó”, declara un conmovido Polimá, narrando que “él me hizo muchas poesías, que de muy chico me hacían llorar”.

“Yo no sabía por qué lloraba cuando escuchaba una poesía… y es la interpretación, lo mismo que él me quería hacer entender con sus palabras yo lo quiero hacer con mi música. Él siempre ha sido muy importante para mí él y lo que me dejó: la escritura, las palabras, porque cada palabra es tan importante, porque cada palabra puede cambiar la vida de otra persona”, relata, asegurando que ha utilizado la poesía de su abuelo en sus canciones.

Pensando en su infancia y en los momentos junto a quien fue su padre, explica que con su música quiere generar un cambio en el mundo: “Quiero que cuando se encuentren conmigo tengan un giro y se sientan mejor”.

Según dice, ese es el objetivo principal del nuevo disco en el que está trabajando de la mano con Sony Music y del que ya se conocen Ultra Solo y Sextime. Aunque aún no quiere revelar el nombre del álbum, adelanta que “cuando la gente lo vea se va a encontrar con todo lo que me ha pasado últimamente. He trabajado mucho en él y quiero que deje una huella para siempre en el espacio-tiempo. Estoy buscando que la gente me conozca puramente en todos mis aspectos, porque siento que la gente no me conoce mucho y si me conocieran, sería distinta la manera en que me ven”.

“Yo soy único”

Una de las cualidades que Polimá resalta sobre él es que es uno de los primeros afrochilenos, al ser su padre de Angola y su madre de Chile : “Aunque suene un poco desde el ego, yo siento que soy único, porque me siento muy conectado con lo espiritual y con Dios y porque soy el primer chileno negro”.

“Mis hijos y mis próximas generaciones también lo van a ser y va a ser algo que va a quedar para la historia. Por eso, siento que lo que yo hago ayuda mucho a la gente de Venezuela, Haití y Colombia que llega a Chile y a mucha gente afro. Creo que por ahí va mi lucha, por la instauración de la gente afro en el mundo”, señala.

—Te criaste con muy pocos afros en Chile. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era ser Polimá a los cinco, 10 años?

—Gracias a Dios, me topé con mucha gente buena. Por más que alguien intentara faltarme el respeto, yo decía que no había necesidad. Entonces, al yo no actuar con violencia, apaciguaba esa situación. Hay gente que me ha tratado pésimo, pero siento que desde pequeño mi mamá me crio de una manera para no sentir odio ni rencor a nada. Entonces, cada vez que me pasaba algo que podía hacerme mal, buscaba y busco lo positivo y trato de no quedarme con eso. Además, fueron muchas más cosas positivas las que me pasaron y esas cosas jamás las voy a olvidar y me han hecho sentir un amor muy genuino.

Lo que sí le ha afectado al artista de 24 años ha sido perderse parte del crecimiento de sus 12 hermanos y reconoce que dividir su tiempo entre su trabajo y su familia no ha sido fácil: “Siento que estoy ahí por todos lados tratando de ser bueno con todos y eso es muy difícil”.

“Lo otro muy difícil es que la gente que está detrás del negocio musical a veces ensucia mucho la situación, porque entre artistas nos entendemos y sabemos lo que es, pero entre productores a veces no y se generan injusticias. La industria musical es un poco turbia, no es muy bonita. Yo quise ser cantante no por negocio, sino por vocación y por mi pasión que me levanta todos los días y lo que nos toca vivir es muy fuerte. Estamos en la boca de todos y todos los días tienes que ser mejor que ayer, entonces esa presión es difícil”, admite el cantante urbano, añadiendo que “yo lloro mucho, porque me pasan cosas fuertes y misiones gigantes que la gente no sabe”.

“Lo que puedo lograr ahora no tiene límite”

Aunque indica que con el trap ha pasado altos y bajos, asegura que se trata de su vida entera, ya que cuando no está componiendo, constantemente está pensando en realizar nuevos “hitos”, que espera, en algún momento lo lleven al Festival de Viña y a grabar su colaboración soñada con Bad Bunny, a quien dice admirar.

Por su dedicación y amor al género, descarta que se trate de un boom que en algún momento decaiga. “Esto va a ser algo inmenso y gigante y va a ser por siempre. Cuando yo deje de estar aquí, mi música va a seguir y seguir”, sostiene convencido, explicando que “el tiempo nos fue dando la credibilidad ante la gente y son ellos mismos los que siguen escuchando esto”.

“La música chilena es lo que más se consume. Aparecen noticias de nosotros en todos lados y eso ha cambiado mi forma de pensar, de la manera en que veo como la música y las cosas que puedo lograr ahora no tienen un límite y podría estar donde quisiera y es por lo que estoy luchando ahora, para poder llegar a esos niveles y sonar en las radios del planeta entero”, cierra.