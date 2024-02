¡Puro amor! Pareja de Cony Capelli compartió románticos videos al despedirse de Chile

Constanza Capelli confirmó en la reciente edición de Juntos Chile se levanta que está en pareja con Luis Miguel Castro, ex chico reality y modelo peruano que estuvo de visita por Santiago.

“Ya no estoy soltera, estoy contenta, feliz”, reveló la ganadora de Gran Hermano Chile, agregando que “las redes sociales no te dejan escapar ninguna. Me cacharon al tiro, y ante eso, el amor siempre suma y yo creo que no tiene nada de malo”.

Los rumores sobre este romance surgieron a partir de una serie de publicaciones de Castro en redes sociales, donde se mostraba muy cercano a Capelli en distintos lugares: desde restaurantes hasta una romántica escapada a un hotel.

Pareja de Cony Capelli reveló nuevos videos

El pasado fin de semana, el modelo volvió a Perú y, a modo de despedida, compartió nuevos registros en compañía de la ex jugadora del reality de Chilevisión.

Luis Miguel publicó un compilado de momentos en su cuenta de Instagram, musicalizado por la canción Beso de Rosalía y Rauw Alejandro.

El video muestra algunos panoramas que realizó con Capelli, como una visita a la Plaza de la Constitución en el frontis del Palacio de La Moneda y paseos con Bigote, la mascota de Cony.

