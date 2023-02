“¡Ah, qué asco!”: Pololo de Kel Calderón fue cuestionado por su actitud en romántico video de San Valentín

Kel Calderón se encargó de publicar diversos registros de la celebración de su cumpleaños y San Valentín junto a su pareja, Renzo Tissinetti, con quien se encuentra de viaje en Tulum tras asistir a la boda de Belén Soto.

El tentador postre de una cena romántica y selfies con adornos de corazones fueron parte de las fotografías y videos compartidos por la influencer en su Instagram, demostrando su amor por el dueño del restaurante Malva Loca.

Sin embargo, uno de los posts fue blanco de reacciones encontradas por parte de los seguidores y seguidoras de la joven abogada, apuntando directamente a la actitud que el chef tuvo durante la grabación de un video.

La publicación en sí cuenta con diferentes fotos de Kel disfrutando d su 14 de febrero, mostrando una deliciosa cena en un restaurant y posando con un delicado vestido negro.

Pero en el último video que aparece, ella le pidió a su pareja que tomara un globo de corazón para sacarse una captura y así compartirla en su perfil. La respuesta de Tissinetti fue lo que llamó la atención, aunque no se descarta que haya estado bromeando.

Ya po’, quiero hacer una foto para Instagram, ponte”, le dijo Kel a Renzo; petición a la que él respondió con un “no para Instagram no, ni cag… ¿Me vas a hacer tomar el corazón?…. la madre que me parió”.

“Es el día del amor”, replicó Calderón; pero “poco me importa… me da cosa tomar el corazón. Ahhh qué asco”, continuó su pololo.

“Pesado, pero lindo” y “el último video me identifica, no soy romántica”, fueron parte de los comentarios que dejaron algunos usuarios en referencia a este momento.

Revisa el video a continuación: