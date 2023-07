Pololo de Maite alzó la voz por pretendientes que la rondan: “Mi relación no depende de ellos”

Llevan solo tres meses en una relación formal previo a su entrada al reality Gran Hermano Chile. Se trata de la jugadora Maite Phillips (22), quien en las casi dos semanas de encierro en la casa-estudio, no se ha visto envuelta en algún coqueteo con otro compañero o compañera.

Sin embargo, eso no significa que no tenga pretendientes. Sin ir más lejos, Viviana es quien siempre se acerca a ella para acariciarla, reconociendo anteriormente su interés; al igual que Lucas Crespo, quien pese a tener algo con Fran Maira, confesó que Maite “me vuelve loco”.

¿Qué dijo el pololo de Maite?

¿Qué opina Tomás Salamé, su pololo, respecto de la participación de la joven en el reality más famoso del planeta?

Sobre esto fue consultado por LUN, asegurando que los celos no han sido parte de su agenda por estos días: “La verdad es que no me molesta. Esas personas son libres en su actuar. Mi relación no depende de ellos”.

Asimismo, el ingeniero comercial de 27 años se refirió al tiempo de relación que mantiene con Maite y que en total suman seis meses.

“Para nosotros las relaciones no se miden en tiempo, se miden en conexión y lo que hemos forjado con la Maite es fuerte y con proyección”, mencionó.

Además reconoció que antes de la entrada de su novia al reality hicieron un pacto de fidelidad. De hecho, “por supuesto que lo hicimos desde el momento en que empezamos a salir, tenemos una relación en la cual la base principal es la confianza y la fidelidad“, explicó.

Finalmente, sobre la actual realidad que mantiene basada su relación a la distancia, contó que para sentirse más cercana a ella, “le escribo a su WhatsApp mi día a día y cómo la he visto dentro de la casa de GH, lo mucho que la extraño y que le mando la mejor de las energías”.