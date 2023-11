PonleOrejaCHV | De Los Bunkers a The Beatles: 10 estrenos musicales para agregar a tu playlist

Interesantes lanzamientos musicales se estrenaron esta semana en plataformas digitales, desde esperados álbumes de estudio hasta inéditos regresos que ya están dando que hablar.

Dentro de los estrenos más llamativos a nivel mundial se encuentra Now and Then, canción que trajo de vuelta a The Beatles con la ayuda de la inteligencia artificial.

A nivel local, un esperado regreso se tomó la música chilena: Noviembre, el primer disco de Los Bunkers en más de 10 años. Un trabajo que fue antecedido por una serie de sencillos como Rey, Calles de Talcahuano e Infiel, entre otros.

The Beatles – Now and Then (Canción)

A 61 años de su primer single, los 4 de Liverpool escriben el último capítulo de su legendaria historia con una carta de despedida, donde la frágil voz de John Lennon se une a los instrumentos y voces de sus viejos compañeros, más un fino arreglo de cuerdas. Una bella pieza que conmocionó a miles de fanáticos de los Fab Four esta semana.

Los Bunkers – Noviembre (Disco)

Las energías no sólo se han renovado para los shows en vivo: el quinteto de Concepción demuestra estar en gran forma en su primer álbum en 10 años, donde a su sonido habitual se suman nuevas búsquedas y prometedores singles, que podrán sonar con mayor fuerza en sus dos fechas en el Estadio Nacional.

Laura Pausini – Almas Paralelas (Disco)

Los sonidos electrónicos y las baladas se apoderan de Almas Gemelas, el nuevo disco de la cantante italiana que, a través de 16 canciones, cuenta la historias de 16 personas reales “que viven vidas paralelas e intentan respetarse y no odiarse”, detalló en redes sociales. El estreno llega a pocos meses del regreso de Pausini a Chile, quien se presentará el próximo 25 de febrero en Movistar Arena.

Emilia – .mp3 (Disco)

La artista argentina lsnzó su esperado segundo álbum, “.mp3“, donde hace un viaje de regreso a los inolvidables sonidos de principios de los años 2000. El disco cuenta con grandes colaboraciones, entre ellas “La_Original.mp3“, su esperada colaboración con TINI, otra de las grandes figuras de la música trasandina actual.

Jung Kook – GOLDEN (Disco)

Jung Kook, miembro del popular grupo K-Pop BTS, estrenó su esperado primer álbum solista que, a pocas horas del estreno, ya rompe récords a nivel mundial. El trabajo es una propuesta pop con todas sus letras, donde el artista surcoreano se luce como intérprete en canciones como Closer to You, Seven y el ritmo funky de Standing Next to You.

LOUKI, El Jordan 23 – Humilde, flaite y sencillo (Canción)

Los destacados productores chilenos Moustache y Magicenelbeat acaban de firmar una alianza con Sony Music Chile, para iniciar un ambicioso proyecto que reunirá a 12 exponentes del género urbano nacional. El primer invitado es El Jordan 23, quien sale del reggaetón clásico para entrar en un sonido más futurista.

Antipatriarka – Antídoto (EP)

Nacida en el año 1999 en la comuna de Penco, Valentina Ascencio es una compositora e intérprete, estudiante de diseño y una de las promesas del futuro de la música penquista, quien lleva su propuesta musical bajo el nombre de Antipatriarka. La artista de 23 años acaba de lanzar su EP debut “Antídoto”, compuesta por siete temas en que despliega la ferocidad musical que la representa.

Karen Paola – Dime (Versión 2023)

Karen Bejarano hace su regreso oficial a la música con una reversión de Dime, una de las canciones que marcaron su paso por el extinto programa Mekano. Se trata del primer corte de un EP que irá desvelando poco a poco, cuyos planes incluyen presentaciones en vivo, nuevas composiciones, internacionalización y continuar conectando con su público. El próximo 11 de noviembre la cantante chilena será parte del cierre de Teletón 2023.

Kuervos del Sur – De la luz (Canción)

La particular mezcla de potente rock y elementos del folklore latinoamericano de este grupo de Curicó, alcanza un nuevo nivel con “De la luz”, el primer adelanto de su nuevo álbum, próximo a editarse, en el que contaron con el apoyo de Alain Johannes en la grabación, mezcla y producción.

Karla Grunewaldt – Deseo Oculto (Canción)

La cantautora chilena muestra su lado más desconocido en Deseo Oculto, su nuevo single. “Esta canción es sobre desear y amar a alguien indeciso con sus sentimientos o que no está disponible emocionalmente”, cuenta la joven artista, quien está preparando un nuevo disco bajo la producción de Loreto Bisbal y Daniel Grunewaldt.

