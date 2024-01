Entre guitarras y beats urbanos: 10 estrenos musicales que no te puedes perder

Diversos géneros, estilos y trayectorias convergen en una nueva entrega de Ponle Oreja, la sección de recomendaciones musicales de CHV Noticias. Este listado nos sumerge en un universo sonoro vibrante y ecléctico, presentando lanzamientos recientes que abrazan la frescura y la innovación en la escena musical actual. Ver también ¿Fan de Coldplay? Planetario de Santiago presentará inédito espectáculo 360° con música de la banda Desde propuestas vibrantes como “Planes de Medianoche” de Young Cister hasta sonidos melosos en “Libre” de Benjamín Walker, cada pieza ofrece una experiencia única. Paloma Mami, Marcianeke e Ithan NY nos invitan a explorar “DOSiS”, mientras que artistas consolidados como Justin Timberlake y Francisca Valenzuela nos cautivan con sus últimos estrenos. A continuación, conoce 10 lanzamientos que no te puedes perder:

Young Cister – Planes de Medianoche (Disco)

Ad portas de su debut en el Festival de Viña, Esteban Cisterna estrenó su nuevo disco que incluye trece canciones y colaboraciones con reconocidos artistas como Morad, Álvaro Díaz, De La Ghetto, Fuego, Akriila, Kidd Voodoo y Julianno Sosa. Si bien el trap es el género que reina mayoritariamente en el álbum, el artista chileno también tomó influencias del R&B, el reggaetón y la música electrónica.

Paloma Mami, Marcianeke e Ithan NY – DOSiS

Reggaetón oscuro con toques es la propuesta de Paloma Castillo en su nuevo sencillo DOSiS, donde por primera vez colabora con los exponentes del género urbano Marcianeke e Ithan NY. En tanto, la producción estuvo a cargo del chileno Redfingers, quien anteriormente ha trabajado con artistas como Pablo Chill-E, Soulfia, Akriila, Pailita, entre otros.

Francisca Valenzuela – Adentro

Vestida de novia y encerrada en su propia conciencia, la cantautora nacional presentó el videoclip de la canción que dio nombre a su reciente álbum. Una propuesta minimalista dirigida por Camila Grandi, donde la cantante muestra una sentida e intensa performance inspirada en un quiebre amoroso.

Pailita – Bendito

El cantante urbano suma un nuevo hito en su carrera musical y por primera vez compuso una canción para una serie de Netflix. Se trata de Baby Bandito, producción inspirada en el “robo del siglo” y que estará disponible el próximo 31 de enero en la plataforma de streaming.

Pettinellis – Allí Va

En paralelo a las actividades del regreso de Los Tres, Álvaro Henríquez no olvida su proyecto personal, el cual promete un nuevo disco dentro de pronto. Otro adelanto de este trabajo es “Allí va”, un luminoso cover del clásico de The La’s, There She Goes, uno de los temas esenciales de la playlist de la vida del músico penquista.

Benjamín Walker – Libre (Disco)

El difícil encuentro con otra cultura, el desarraigo, la melancolía y los gratos momentos junto a nuevas amistades son parte de las motivaciones de “Libre”, el cuarto álbum de Walker, que sigue su camino en ascenso con algunas búsquedas sónicas nuevas (de la mano de Francisco Victoria, productor del álbum) aunque sin dejar de lado el folk pop de sus orígenes. Una buena carta de presentación para este músico chileno ahora radicado en México.

Pablito Pesadilla – Fraternidad (feat. Polimá Westcoast y Kidd Voodoo)

Uno de los DJs más importantes del momento en Chile unió fuerzas con dos figuras clave del género urbano, Polimá Westcoast y el joven Kidd Voodoo, en “Fraternidad”, un corte que surge como el reflejo de una noche inolvidable junto a amigos en un local del mismo nombre.

Justin Timberlake – Selfish

Tras un largo silencio que se extendió por seis años, el cantante pop vuelve a lo básico con “Selfish”, un tema en el que su voz deja lucirse en medio de una pista mid tempo R&B, que significa además un reinicio en la carrera de Justin, tras las polémicas que lo afectaron en el último tiempo.

Bad Gyal – La Joia (Disco)

Alba Farelo i Solé presentó su primer álbum de larga duración, La Joia, siendo su proyecto más ambicioso a la fecha. Un viaje inmersivo al universo musical de la artista española, junto a la producción de destacados nombres como El Guincho, MAG, Merca Bae y Sky Rompiendo. El álbum incluye su éxito de 2023, “Chulo Pt 2” con Tokischa y Young Miko.

Antonio José y Denise Rosenthal – Ya se me olvidó

Al ritmo de un reggaetón con toques de flamenco, el artista español invitó a Denise Rosenthal en una pieza fresca, pasional y positiva.

