Pop Lolita volvió con todo: Fue “homenajeada” en un evento en el GAM y recibió la ovación del público

A fines de abril, las redes sociales se paralizaron con la reaparición de “Pop Lolita”, joven que se dio a conocer tras asistir al casting de Yingo y se convirtió en protagonista de unos virales chilenos más recordados.

Después de 15 años, apareció hace algunas semanas en Instagram y reveló varios detalles inéditos de su vida.

La mujer de 33 años dio a conocer que en la actualidad se desempeña como asistente social y community manager. “Estudié y trabajé en otras cosas en mi vida, y pronto lo sabrán”, detalló en sus historias en la red social.

“Recuerdo con mucho cariño ese casting, ya que me dio el valor para muchas cosas y generó en mí otra perspectiva de la vida: amo ser yo en todas mis facetas. Transfórmate en tu mejor versión”, dijo sobre breve paso por el programa de Chilevisión.

Asistió a “homenaje” en el GAM

El pasado sábado 13 de mayo, se llevó a cabo la primera edición de Impulse Fest en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), una jornada de música y arte dedicado a la comunidad LGBTIQ+.

Uno de los espectáculos estuvo a cargo del artista pop Rey Feliz, quien interpretó una de sus canciones titulada “Pop Lolita”, estrenada en 2022 y que rinde homenaje a la joven con guiños a sus célebres frases.

Lo que no se esperaba el cantante es que la propia protagonista del viral se encontraba dentro del público, siendo invitada a subir al escenario y posar junto su staff de baile.

El momento quedó inmortalizado en un video publicado por el intérprete a su cuenta de TikTok. “Quería agradecer la oportunidad que me invitaron los chiquillos para estar acá, se agradece un montón. Me emociona, esto me emociona mucho“, expresó la mujer.

“Agradezco la oportunidad, la instancia. Eso, solamente gratitud y transfórmense en su mejor versión. Y con todo respeto, pi… lo que piense el resto”, cerró.

Mira el momento acá: