Una triste para el K-pop: Popular integrante de Fromis_9 dejará el grupo en julio

Lo que temían se ha confirmado. Una de las integrantes de Fromis_9 dejará el grupo de K-pop en unos pocos días.

Pledis Entertainment informó que Jang Gyuri no continuará con las actividades tras las promociones de From Our Memento Box, el quinto EP de la girl group, con el que lanzaron su single Stay This Way. su más reciente comeback.

De esta manera, Lee Saerom, Song Hayoung, Park Jiwon, Roh Jisun, Lee Seoyeon, Lee Chaeyoung, Lee Nagyung y Baek Jiheon seguirán como parte del grupo tras DM, Tal&Talk y Love Bomb, para tranquilidad de Flover (el nombre de su fandom).

¿Pero por qué dará un paso al costado? La idol de 24 años no renovó su contrato cuando Fromis_9 pasó a ser administrada por Pledis Entertainment (sello de HYBE), tras la salida de Off The Record Entertainment (parte de Stone Music Entertainment, responsable de Iz*One).

Así lo comunicaron desde la empresa, donde señalaron que “Fromis_9 se convertirá en un grupo de ocho miembros a partir del próximo agosto y se reunirá con los fanáticos para sus próximas actividades en Japón, así como otras actividades programadas para la segunda mitad de este año”.

“El quinto EP de Fromis_9, From our Memento Box será la última actividad promocional de Jang Gyuri mientras concluye su tiempo como miembro de Fromis_9. Ella concluirá su contrato antes con nosotros a partir del 31 de julio para emprender un nuevo viaje”, agregaron.

Finalmente, detallaron que las demás miembros firmaron nuevos contratos exclusivos con Pledis en agosto de 2021, mientras que la concursante del programa Produce 48 “mantuvo las condiciones del contrato original con su antigua agencia”.

¿Qué pasara con Gyuri entonces? La cantante y bailarina que debutó en 2018 con el grupo, tras ser una de las ganadoras del programa de talentos Idol School, donde se formó Formis_9, está preparando su participación para en un nuevo K-drama del canal SBS llamado Cheer Up.