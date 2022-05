Por qué están “funando” a Lisa Simpson y qué tiene que ver Billie Eilish

Con más de 30 años al aire, es casi imposible que Los Simpsons no se hayan enfrentado a polémicas. Y esta vez fue el turno de uno de sus personajes más icónicos: Lisa.

La talentosa hermana de la familia amarilla más famosa de la televisión ha recibido críticas en redes sociales por la historia que protagoniza en el nuevo especial de Disney+.

En ese nuevo episodio, la saxofonista conoce a Billie Eilish, quien la alentó en su carrera musical.

Hasta ahí no habrían problemas, pero lo que ha llamado la atención de los seguidores de la serie creada en 1989 por Matt Groening es que, cuestionan, se estaría borrando una parte importante del vínculo con Homero, su padre.

Esto, porque en los adelantos se enfatiza que la familia está molesta por los sonidos que hace el instrumento de Lisa en la casa, por lo que ella debe terminar practicando sola bajo un puente.

Es en ese momento que la cantante de Bad Guy, Ocean Eyes y Lost Cause la escucha y le dice que toquen juntas, lo que he es recibido con lágrimas en los ojos por la niña. Tras esto, también se ha viralizado el momento en que Eilish le pregunta a Lisa si su padre la apoya y ella dice que no.

“¿Tu padre te apoya?”, le consultó la cantante, a lo que Lisa respondió “si le das suficiente cerveza, unos tapones para los oídos y le dices que puede estar en otra habitación… no”.

Es por todo lo anterior que algunos fans han cuestionado la dirección que ha tomado el personaje, ya que desconocería una recordada escena en la que Homero no sólo apoya a Lisa, sino que la insta a continuar en su búsqueda musical. De esta manera, seguidores de Los Simpson han dicho que los nuevos capítulos alteran lo que consideran el “canon” de la historia.

Revisa acá algunos comentarios:

qué ingratitud de Lisa Simpson negando ante Billie Eilish que Homero siempre la apoyó en su carrera musical, si hasta hizo lo posible para impulsarla en su carrera para tocar el botellón pic.twitter.com/9Cc8ZL2A7o — Daniel Ramírez (@ordenauta) April 29, 2022

En el nuevo episodio de los Simpsons con Billie Eilish se comprueba que lisa es el personaje más maldito ! Le compró los 2 saxofones.

Se deprimió cuando bienestar se la llevó.

Se animó con su música.

Y armó un grupo de borrachos para encontrar al ladrón del saxofón de su hija pic.twitter.com/2JQMwOsw4r — Anfer (@anfer_or) April 29, 2022

New Simpsons doing homer dirty, as per pic.twitter.com/NZBLt0PxtK — Crisp Whisper (@Chris_E_Winter) April 28, 2022

Estoy pasando la etapa donde me sentía como lisa Simpson con mis padres lamentablemente tampoco me daba cuenta de todos los sacrificios que hacían por verme feliz.😔 pic.twitter.com/xTDS7VVxIw — jorsejulian (@jorsejulian) April 29, 2022