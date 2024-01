¿Qué pasó con Felipe Avello y por qué en redes sociales lo están “funando”?

Felipe Avello está en el ojo del huracán tras la publicación de un documental realizado por el youtuber César Huispe -más conocido como “Cesarito” de Críticas QLS: En el video mostró una acusación realizada por el ex modelo Luis Pinto contra el comediante

En la pieza titulada “Giro Transversal: La historia de Luis Pinto”, su protagonista repasó antiguos episodios de su vida y su carrera, como un ingrata experiencia que habría vivido cuando trabajó con Avello.

¿Quién es Luis Pinto y qué dijo sobre Felipe Avello?

Luis Pinto saltó a la fama tras participar en el programa “Cara y Sello” (2006), donde mostró su realidad y la lucha por convertirse en un modelo conocido en el mundo del espectáculo.

Esto lo transformó en una especie de ícono de la cultura pop, siendo contacto por varios programas de farándula de aquella época.

Fue así como llegó a trabajar con Felipe Avello, quien lo invitó a participar en sus primeras rutinas humorísticas, programas de televisión y aparecer en videos musicales de su banda, Dina Gómez.

En el mencionado video, Luis sostuvo que vivió “una cosa muy fea” por parte de Felipe.

“Él quiso hacer lo que hizo conmigo y después ‘me voy’. Me hizo una grabación que salía desnudo y yo le dije que no me grabe las partes íntimas, que no quería que las vieran“, declaró.

Siempre según contó el ex modelo, Avello hizo caso omiso a su petición y habría mostrado estas imágenes al final de un show. “Él empezó, y te lo puedo decir a la cámara, él está donde está ahora haciendo stand up comedy, por mí”, agregó Pinto.

Luis Pinto: “Yo no di consentimiento al video”

En sus declaraciones, Luis Punto apuntó que durante un evento en Teatro Alcalá, en Recoleta, Felipe Avello supuestamente habría expuesto las imágenes sin su consentimiento.

“Me dijo que iba a ser censurado, que no se iba a ver. Ese día estaba lleno y yo transpiraba helado. El teatro se llenó y él dijo que yo estaba preso, cuando en realidad estaba detrás del telón. Y (mostrando el video) decía vean a Luis cómo se está bañando“, relató.

En ese sentido, el ex modelo sostuvo que “yo no di consentimiento al video que se tiró, llegó y lo lanzó. Y me mostró la parte íntima“.

“Eso está grabado en YouTube y lo tengo guardado yo. Y con eso a mí me dejó mal, vi que no era una persona que era tan derecha“, apuntó en la pieza audiovisual dirigida por Críticas QLS.

Cabe mencionar que en 2022, Pinto fue diagnosticado con cáncer al colon y actualmente está en tratamiento: “Mi vida cambió en un 100%. Cambió mi vida, cambió mi mundo, cambió todo“.

De momento, Felipe Avello no ha entregado declaraciones.

