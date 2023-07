“Bailando como las bataclanas”: María José Campos reveló ácido comentario que recibió como la “Porotito Verde”

Durante el último capítulo de “La Divina Comida 9” la exbailarina María José Campos, conocida como “Porotito Verde”, compartió con los demás invitados una inédita confesión que llamó la atención, especialmente por la reflexión que hizo al respecto.

Resulta que durante su paso por el programa “Morandé con Compañía”, ella recibió comentarios bastante incómodos por el tipo de contenido que mostraba el espacio televisivo.

“Tanto talento desperdiciado, estás prostituyendo la danza bailando como las bataclanas“, fue lo que le dijo un profesor en la universidad donde estaba ya casi concluyendo sus estudios superiores, según reveló durante el capítulo.

Cabe destacar que María José Campos tenía en aquel entonces 23 años y cursaba la carrera de pedagogía en danza, razón que motivaba además su paso por la televisión.

El arrepentimiento

Tiempo más tarde, la “Porotito verde” quiso seguir estudiando y fue entonces cuando se dio una oportunidad con la actuación, según comentó en el programa.

“Todo fue súper natural, orgánico y felicidad y amor hasta que entré a la escuela de teatro. A medida que estudiaba, a medida que aprendía y avanzaba iban apareciendo inseguridades en mí, sobre mi pasado y en ese momento pensé… Me arrepentí”, confesó.

“Me arrepentí de haber hecho todo lo que había hecho, me lo cuestioné durante mucho, renegué de la ‘Porotito verde’, quería que la gente se olvidara de mí porque pensé, equivocadamente, que si olvidaban podría tener una oportunidad en el teatro”, comentó.

Pero esos cuestionamientos, aseguró, fueron un episodio que dejó en el pasado y que hoy ya no la atormentan: “Hoy día miro para atrás y digo: ‘pero qué tontera’. De verdad que si volviera a nacer, volvería a hacer todo de nuevo, lo mismo. Me encanta bailar y me encanta el teatro también”, cerró.

