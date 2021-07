En el programa Podemos Hablar de Chilevisión conducido por Julián Elfenbein, María José Campos, más conocida como la Porotito Verde, relató que, en su época, rechazó en el ámbito del romance, al fallecido conductor de televisión Felipe Camiroaga.

“Con mucha humildad digo que no tengo amores platónicos. Hubo una época en la televisión que existía un galán, que las mujeres de la época se derretían todas por él”, comenzó relatando la ex bailarina de televisión.

“Este personaje, me joteó bastante la verdad, y no me costó caer en sus redes, porque no es el tipo de guapura que me gusta”, continuó contando la Porotito.

En ese sentido, afirmó creer “que fui la única mujer de la época que le dijo que no. Con mucho respeto, con mucho cariño, porque me caía increíble, salimos un par de veces, lo pasamos super bien, pero nada sucedió. Un besito al cielo, a Felipe Camiroaga“.

“Harto que le gustaba el webeo, harto que le gustaban las chiquillas. Era bravo. Pero acá Julián, no descansó. Compartimos bastante, hicimos una pseudo amistad, pero él nunca bajaba los brazos, nunca perdía la fe. Es que los morenos a mí no… esa es la historia, nunca la había contado”, relató la actriz junto a los invitados Francesca Cigna, Miguelito y Ernesto Belloni.

“A él le costaba reconocer sus historias amorosas. Además, que no me gustaba físicamente. En la época de Morandé, fui un par de veces a su casa. Nos veíamos. Fuimos al cine un par de veces. Quizás no podía creer que esta mocosa le estuviera diciendo que no. Era un encanto, pero no, se necesita un poquito más que eso para descansar acá”, sostuvo María José Campos.