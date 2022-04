Portavoz reconoce consumo de tusi previo a su accidente: “No dependan de las drogas para ser felices”

El pasado mes de agosto de 2019, el rapero Jorge Ferrer Millanao, mejor conocido como Portavoz, sufrió un accidente que lo mantuvo en riesgo vital tras caer del cuarto piso de un edificio en Santiago.

El estado de salud se mantuvo en reserva durante varios días, sin embargo, luego de recuperarse parcialmente, el propio artista se refirió al hecho en redes sociales mediante una publicación que ya no está disponible.”Acá estamos, mas machucado que membrillo, pero nunca tan feos como Lucía Hiriart”, escribió el cantante en ese momento.

En ese sentido, eran varias las teorías que habían sobre el supuesto estado en el que se encontraba Ferrer en el momento de la caída. No obstante, en los últimos días, según datos entregados por La Tercera, el parte policial del suceso que le ocurrió al rapero, involucraría el consumo de “la droga del momento” denominada “Tusi”.

Incluso, el aumento en el consumo de esta sustancia ha preocupado a las autoridades, ya que según los especialistas, en Chile se comercializa la droga de manera adulterada, produciendo fuertes liberaciones de endorfina, lo que posteriormente, causaría altos niveles de adicción.

En ese contexto, el reconocido artista chileno creador de éxitos como El otro Chile, Escribo rap con r de revolución o Donde empieza, entre otros, conversó con el diario El Mostrador, confesando que su accidente fue por el consumo de alcohol y de drogas.

“Consumí bastante tusi”

“Recuerdo que comencé a vacilar con unos amigos en Bellavista desde las 7 de la tarde. Ahí compartimos bacán, todo bien, nos tomamos unas chelas, yo ya había consumido un poco de tusi“, partió contando el compositor.

“Volví a salir y fue ahí donde consumí bastante tusi. Llegué a mi casa a eso de las 5 de la mañana, con una botella de champaña y algo de tusi. Escuchamos música, conversamos un ratito, hasta que de un momento a otro me empiezo a sentir mal y mi mente empieza a tener pensamientos y visiones terribles“, añadió Ferrer.

“Sentía que desde otra dimensión estaban controlando mi mente, esa sensación de psicosis fue constante. Intenté llamar a otros amigos para que me ayudaran de alguna forma, pero a la vez me sentía vigilado. Cosas así me pasaron, alucinaciones brígidas“, explicó Portavoz.

En ese contexto, fue que Andi reveló que necesitaba salir del departamento. “Me sentía muy ahogado. Mi compañera no me dejó salir, con el fin de protegerme. En la desesperación decidí lanzarme por la ventana, para poder liberarme del encierro y del agobio mental que me estaba dañando”, señaló.

Tras la revelación, es relevante mencionar que producto, Ferrer sufrió heridas gravísimas, que le generaron un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) que lo obligó a entrar en un coma inducido por varios días, estando con un serio riesgo vital.

Las secuelas físicas y su reflexión

“Tengo secuelas físicas, perdí gran parte de mi audición del oído derecho, y la visión total de mi ojo derecho. Al principio estuve muy deprimido por esto, y con mucha ansiedad también, por el hecho de vivir con una nueva condición física y la incertidumbre de mi futuro. Pero ahora estoy mucho mejor, más acostumbrado al nuevo Andi físicamente, y con mejor ánimo”, narró el rapero chileno.

En ese sentido, es que según ha contado, decidió dejar todo tipo de drogas y alcohol. Además, hizo un llamado a los niños y jóvenes a que no tengan dependencias en este tipo de sustancias, especialmente el tusi que está de moda en el ambiente musical.

“Hago un llamado a niños y jóvenes a que no dependan de ninguna droga para ser felices y crear canciones. Podemos ser felices y talentosos al natural. Libres de droga y químicos de mierda. A los más grandes les diría que cuiden harto su cuerpo también y si les gusta mucho la jarana, que apliquen autocontrol. No lo digo creyéndome una autoridad moral o arquetipo de persona, ¡nica! Es un consejo de hermano a hermano“, cerró el músico.