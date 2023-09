“No me quiero ni acordar”: Comentarios revelan posible discusión tras fiesta en Gran Hermano

Comentarios realizados este sábado por los participantes de Gran Hermano han dejado de manifiesto una posible discusión tras la fiesta del viernes.

Si bien se desconoce qué ocurrió tras el término del festejo, algunos integrantes del juego han lanzado comentarios por la casa dejando entrever qué podría haber sucedido, lo que se suma a seguidores de la casa más famosa del mundo que han logrado captar breves momentos de esta mañana donde se escucha una discusión entre Constanza y Francisca.

¿Qué se sabe del conflicto dentro de Gran Hermano?

Pasado el mediodía, mientras casi toda la casa-estudio dormía, las cámaras mostraron a Rubén y Mónica conversando en el comedor visiblemente cansados. “Una noche de locos”, comentó entre bostezos el ex Carabinero, a lo que su compañera le responde triste: “No me quiero ni acordar“.

Más tarde cuando Raimundo salió a desayunar tuvo una particular conversación con Fede, a quien le comentaba que “se malinterpretan las cosas” y aprovechó de consultarle si es que le habían tocado “guerras de amor” en otros programas, argumentando lo “crudas” que podían ser.

Pareciera ser que algo importante sabe Federico, puesto que minutos más tarde de su intervención con Rai habló con Constanza. “Mucho amor para ti, hoy día me siento positiva“, le dijo la bailarina al recién llegado.

Al instante, Coni indicó que “hoy no voy a pelear, ¿ya? Pero no les prometo nada“, lo que generó pequeñas risas entre los presentes.

Por otra parte, en redes sociales está circulando un particular video que muestra a Fran enérgica gritando buenos días a sus compañeros, pero lo que más llamó la atención fue el “tú y yo vamos a conversar más tarde, Coni“.

Muy poco más se distingue en la conversación de fondo entre Capelli y Maira quienes van alzando la voz a medida que discuten por circunstancias aún desconocidas.

💣🔥QUEDO LA CAGADA CONI VS FRAN Fran: Buenos dias tu y yo vamos a conversar mas tarde Audio poco entendible Coni: Nadie te cree , eres una traidora, eres una mina desleal. Fran: Nadie ha hablado mal de ti 🧍‍♀️ Michelson ayer conto mas cosas?#TheLulosShow #GranHermanoCHV pic.twitter.com/6BxD1AJGzf — 🩶💜🩷💛Lulo Forever♥️💛🩵💚 (@Teamluloforever) September 2, 2023

