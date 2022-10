“Me carcomía la frustración”: La potente reflexión de Amaro Gómez-Pablos en el Día internacional de la Dislexia

Este 8 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Dislexia, cuyo objetivo es concientizar sobre este trastorno que padece alrededor del 10% de la población mundial de acuerdo con la OMS.

En ese contexto, el periodista Amaro Gómez-Pablos compartió su experiencia lidiando con este trastorno del aprendizaje a través de un comentado y aplaudido video que subió a su cuenta de Instagram.

“Recuerdo mi dislexia, me sentía torpe de niño, porque me costó mucho aprender a leer, los dictados los escribía al revés. De hecho, mi padre tenía que ponerlos en el espejo para leerlos”, contó el periodista.

“Yo me sentía inferior, tonto, incapaz. Me carcomía la frustración, la pena y, a veces, lloraba”, confesó el ex conductor de noticias.

En el mismo video, Gómez-Pablos agradeció el apoyo de su madre, ya que aseguró que nunca se dio por vencida. “Por fortuna mi madre no se dio por vencida. No es que fuera menos inteligente, lo que pasa es que sufría de un trastorno del aprendizaje y eso es todo”, reflexionó.

Finalmente, el periodista culminó con una potente reflexión, invitando a no estigmatizar a las personas con este trastorno y a informarse sobre la Dislexia.

“No seamos rápidos en enjuiciar o limitar a un niño, diagnosticarlos a la ligera y sin ayuda profesional, porque mira las vueltas de la vida, hoy lo mío es el periodismo, en esencia la lectura, escribir esas mismas letras tan enrevesadas, hoy son el propósito de mi vida tratar de darles coherencia y el mayor sentido posible”, finalizó.