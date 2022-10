Cami pensó dejar los escenarios por el machismo en la industria: “Hoy vivo con menos expectativas y presión”

La artista chilena Cami se dio el espacio para realiza una potente reflexión durante el show que ofreció en la comuna de Concepción en medio de su gira “Mira tu caos Anastasia”.

En la instancia, la cantante de 25 años confesó vivir con menos expectativas y presión sobre sí misma a raíz de situaciones complejas que, según dijo, ha debido enfrentar al ser una mujer inmersa en una industria musical que catalogó de machista.

Según lo consignado por Página 7, desde donde asistieron al evento, la cantante habría tomado un momento para sincerarse con su público. “Ser mujer dentro de la industria de la música es una mierda”, sostuvo la cantante.

La ex rostro televisivo reveló que, tras la creación de su último disco, incluso llegó a pensar en no volver a los shows en vivo. “Hubo un año (de los dos y medio), donde seriamente pensaba en no volver nunca más a pisar un escenario, porque pensaba que no merecía estar acá arriba”, admitió.

“Es súper complejo convencerte de lo contrario, es un desafío mental constante y difícil”, añadió.

Sin embargo, y para alegría de sus fans, Cami logró sortear esos momentos difíciles y ocupó un tiempo de su presentación para compartir una reflexión con sus seguidores.

“Condenemos el machismo en las redes sociales y la prensa. Si lo hacemos, vamos a tener más talentos que se van a atrever a estar dentro de una industria”, cerró.