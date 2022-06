Estrella de Euphoria se une a precuela de Los Juegos del Hambre: Conoce a las nuevas protagonistas

A comienzos del 2010, la saga de Los Juegos del Hambre eran uno de los títulos más importantes de la cartelera e inició un breve e intenso boom de películas sobre adolescentes que desafiaban las reglas de los gobiernos en mundos distópicos.

Ahí, Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, era una de las heroínas más populares, y cada una de sus aventuras en las adaptaciones a la gran pantalla de las novelas de Suzanne Collins reunía a millones de fans en todo el planeta. Sin embargo, su última entrega divida en dos partes parecía haber sepultado la franquicia. Hasta ahora.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes es el nombre de la precuela que se ubicará décadas antes de los hechos vistos en la rama principal las películas y que de a poco ha ido revelando parte del elenco.

A las confirmadas Rachel Zegler (West Side Story) y Tom Blyth (Billy the Kid), se suma Hunter Schafer, una de las estrellas de Euphoria.

La actriz que da vida a Jules en la serie ahora interpretará a Tigris Snow, la prima y mano derecha de Coriolanus Snow, personaje en cuya historia se centrará esta nueva entrega cuyo estreno se espera para el noviembre de 2023.

Esta precuela se centrará varios años antes de Katniss y relatará el ascenso de Coriolanus Snow como líder autócrata del estado de Panem y uno de los principales villanos en la saga original.

Para esta quinta cinta de Los Juegos del Hambre retornará Francis Lawrence, el director las 3 últimas entregas de The Hunger Games: Catching Fire (2013), Mockingjay Parte 1 (2014) y Parte 2 (2015).

Hunter Schafer se ganó el reconocimiento de la industria y una gran cantidad de fanáticos con su debut en Euphoria (2019), donde le da vida a una chica trans de género fluido y que durante la primera temporada mantiene una intensa relación con Ruth, el personaje de Zendaya.

Blyth será el encargado interpretar al joven presidente Snow en su ascenso en Panem, el rostro de los juegos del hambre en la saga original y arquitecto del mortal espectáculo que toma a jóvenes de todos los distritos para convertirlos en “tributos”, poniéndolos a competir, y cuyo ganador se convierte en un símbolo de los logros de esta sociedad distópica.

El actor británico de 27 años es conocido por las series The Gilded Age y Billy the Kid (ambas de 2022) y las películas Scott and Sid (2018) y Benediction (2021). Mientras que Zegler, intérprete estadounidense de 21 años, debutó de la mano de un grande de la industria, Steven Spielberg, quien le dio el protagónico en su versión del clásico musical West Side Story (2021) y estrenará Shazam! Fury of the Gods y la versión de carne y hueso de Blanca Nieves.

