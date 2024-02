“Prefiero no verlo más”: Faloon Larraguibel lanzó duro palo a Karol Lucero por su pasada relación

Una de las parejas más icónicas que dejó el extinto programa Yingo fue la de Faloon Larraguibel y Karol Lucero. Sin embargo, parece que los rostros de televisión no terminaron de la mejor manera posible.

En un video que realizó Zona Latina, la casa televisiva de la influencer, le hicieron una serie de preguntas por parte de la audiencia, a lo que no dudó en referirse al empresario.

El mensaje de Faloon Larraguibel a Karol Lucero

En el video, de cerca de cuatro minutos, la personalidad dejó en claro que no tiene un buen recuerdo del empresario, destacando que no tiene intención de verlo de nuevo en su vida.

“No, no soy amiga (de Karol Lucero). Cuando terminé mi relación con él, dejé nada. Cero relación. Nada. Ninguna“, enfatizó Faloon Larraguibel sobre el ex Yingo.

Enseguida, la animadora ratificó su distancia con la personalidad, descartando cualquier posibilidad de tener un acercamiento con él.

“No lo he visto nunca más tampoco y prefiero no verlo“, concluyó Faloon Larraguibel.

Mira el duro palo de Faloon Larraguibel a Karol Lucero

Síguenos en