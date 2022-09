Premios Emmy 2022: ¿A qué hora, dónde y cómo ver la ceremonia en vivo este lunes?

Llegó el día más esperado por todos los fanáticos de las series, porque este lunes 12 de septiembre se realizará la versión número 74 de los premios Emmy.

Esta ceremonia, que se llevará a cabo en Los Ángeles, es un reconocimiento de la industria televisiva que se entrega a las mejores producciones de la temporada que se hayan emitido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, y ya hay varias que suenan como posibles ganadoras.

Y es que Succession (HBO), el drama que muestra a una familia millonaria dueña de un conglomerado internacional de medios de comunicación y en la que los hijos se pelean por ser el sucesor de su padre, cuenta con 25 nominaciones, entre ellas, las categorías más importantes.

Las otras producciones que le siguen son The White Lotus (HBO) y la comedia Ted Lasso (AppleTV), ambas con 20 nominaciones.

La ceremonia de los Premios Emmy se realizará a 17:00 horas, en el Microsoft Theatre, de Los Ángeles, California.

En Chile, la ceremonia se podrá ver desde las 21:00 horas, mientras que la alfombra roja se podrá disfrutar desde las 19:00 horas.

Este año, los premios estáN organizados por la cadena NBC, y, como ya es tradición, se transmitirá a través de los canales por cable TNT y TNT Series.

La alfombra roja, en tanto, se podrá ver a través del canal E! Entertainment y también en las plataformas de People.

Cabe destacar que los ganadores también se irán anunciando a través de la página web de los Emmy y en sus diferentes plataformas digitales, por lo que les recomendamos estar atentos a su cuenta de Twitter @TelevisionAcad y a @TheEmmys.

TONIGHT is the night! Watch @KenanThompson host the 74th #Emmys LIVE at 8 PM ET / 5 PM PT only on @NBC and @PeacockTV! 🤩 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/EhplDGr15Y

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 12, 2022