Premios Emmy: Revisa aquí el listado de los ganadores de la ceremonia 2022

Este lunes 12 de septiembre se realizó la versión número 74 de los premios Emmy, ceremonia en la que se reconoce lo mejor de la industria televisiva del último tiempo.

La jornada comenzó con la clásica alfombra roja, donde deslumbraron actrices y actores, y posteriormente se dio inicio a la esperada premiación que se realizó en el Microsoft Theatre, de Los Ángeles, California.

Las series que más contaban con nominaciones eran el drama familiar Succession (HBO), con 25, seguida de Ted Lasso (AppleTV) y The White Lotus (HBO), ambas con 20.

The White Lotus se llevó varios de los galardones, cumpliendo con las predicciones, mientras que Succession se quedó con algunas de las principales categorías, como Mejor Drama y Mejor Guión.

Además, la sorpresa la dio Squid Game (El Juego del Calamar), que se quedó con el premio a Mejor Actor de Drama para Lee Jung-jae y también con Mejor Dirección.

Principales ganadores

Mejor Serie de Drama: Succession.

Mejor Actor de Drama: Lee Jung-jae, Squid Game.

Player 456 gets the gold! Lee Jung-jae wins a first career #Emmy for Outstanding Lead Actor in a Drama Series for @SquidGame (@Netflix)! 🦑

Mejor Actriz de Drama: Zendaya, Euphoria.

Two-time #Emmy winner @Zendaya!!! 😍 Congratulations on a second career win for Lead Actress in a Drama Series for @EuphoriaHBO!

Mejor Actor de reparto de Drama: Matthew Macfadyen, Succession.

Mejor Actriz de reparto de Drama: Julia Garner, Ozark.

Mejor Dirección de Drama: Hwang Dong-hyuk, Squid Game.

Mejor Guión de Drama: Jesse Armstrong, Succession.

Mejor Serie de Comedia: Ted Lasso.

Mejor Actor de Comedia: Jason Sudeikis, Ted Lasso.

Mejor Actriz de Comedia: Jean Smart, Hacks.

Mejor Actor de reparto de Comedia: Brett Goldstein, Ted Lasso.

Mejor Actriz de reparto de Comedia: Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary.

Mejor Dirección de Comedia: MJ Delaney, Ted Lasso.

Mejor Guión de Comedia: Quinta Brunson, Abbott Elementary.

Mejor Serie Limitada: The White Lotus.

Mejor Actor de Serie Limitada: Michael Keaton, Dopesick.

Mejor Actriz de Serie Limitada: Amanda Seyfried, The Dropout.

Mejor Actor de reparto de Serie Limitada: Murray Bartlett, The White Lotus.

Mejor Actriz de reparto de Serie Limitada: Jennifer Coolidge, The White Lotus.

Mejor Dirección de Serie Limitada: Mike White, The White Lotus.

Mejor Guión de Serie Limitada: Mike White, The White Lotus.

