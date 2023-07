Sorprendido y en shock: Así reaccionó Pedro Pascal a sus 3 nominaciones en los premios Emmy 2023

Pedro Pascal sigue haciendo historia. Y es que este miércoles recibió tres nominaciones a los premios Emmy para su versión 2023.

A través de sus redes sociales, el protagonista de The Last Of Us compartió parte de su reacción cuando supo que no fue nominado en una, sino que en tres oportunidades por su trabajo en diferentes proyectos.

¿En cuáles categorías fue nominado?

El chileno fue nominado en tres categorías:

Mejor Actor en serie de Drama por The Last Of Us . Compite con Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Jeremy Strong (Succession) y Bob Odenkirk (Better Call Saul).

en serie de Drama por . Compite con (The Old Man), (Succession), (Succession), (Succession) y (Better Call Saul). Mejor Actor Invitado en serie de Comedia por su participación como Host en Saturday Night Live. Compite con Jon Bernthal (The Bear), Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel), Nathan Lane (Only Murders In The Building), Oliver Platt (The Bear) y Sam Richardson (Ted Lasso).

por su participación como en Saturday Night Live. Compite con (The Bear), (The Marvelous Mrs. Maisel), (Only Murders In The Building), (The Bear) y (Ted Lasso). Mejor Narrador por su participación en Patagonia: Life on the edge of the world. Compite con Mahershala Ali (Chimp Empire), Angela Bassett (Good Night Oppy), Morgan Freeman (Our Universe) y Barack Obama (Working: What We Do All Day).

Efusiva reacción

A través de sus stories, la guionista Catherine Loerke compartió capturas de la videollamada que realizó junto a Pascal, que fueron reposteadas por el chileno.

En las imágenes se le puede ver cómo reaccionó al conocer las tres nominaciones. Una por una:

No es el único chileno

Además de Pedro Pascal, hay otro chileno que apareció entre los nominado a la versión 75 de los premios Emmy.

Se trata del compositor Cristóbal Tapia de Veer, que fue nominado en la categorías de Mejor Composición Musical en una serie de Drama por la segunda temporada de The White Lotus.

Compite con Andor, The Last Of Us, Succession y Wednesday.