Ignacia Antonia entre los nominados a los Premios MTV Miaw 2022: Revisa aquí la lista completa y cómo votar

MTV Latinoamérica confirmó la 9ª edición anual de celebración a la cultura pop más importante Latinoamérica, los Premios MTV MIAW. El show se llevará a cabo en el Pepsi Center de la Ciudad de México y podrá ser visto por MTV Latinoamérica el domingo 10 de julio.

Presentados por Samsung Galaxy A, los premios tendrán actuaciones musicales épicas y la presencia de las personalidades más virales y nombradas del año en la cultura pop. Celebrará el regreso del entretenimiento uniendo a fans con sus ídolos por primera vez desde 2019.

De la lista de nominados destaca la chilena Ignacia Antonia, influencer que a sus cortos 20 años ha triunfado en Latinoamérica. La joven cuenta con más de 28,1 millones de seguidores en TikTok, en Instagram está por alcanzar los 10 millones y ha publicado 3 libros de su autoría.

La tiktoker se encuentra nominada en la importante categoría de Creador del Año, la cual premia a los influencers más fuertes en TikTok. Por otro lado también se encuentra en la candente lista de Pareja en Llamas, la cual busca galardonar a la pareja más hot de la redes. En esta se encuentra junto a Kevlex, ecuatoriano con quien lleva ya más de un año de relación.

En una visión general del resto de categorías; ROSALÍA es la máxima nominada (9), seguida de Kimberly Loaiza (5) y Anitta (5), mientras que Bad Bunny, Kenia OS y Sebastián Yatra logran cuatro cada uno.

También logran nominaciones; BTS, Becky G, Daniela Rodrice, Danna Paola, Karime Pindter, Karol G, Kunno, La Cotorrisa, María Becerra, Manuel Turizo, Natanael Cano, Rauw Alejandro y Sofía Reyes.

La categoría musical más celebrada por fans, Artista MIAW, es un duelo de titanes con Bad Bunny, Becky G, Karol G, Maluma, Natanael Cano, ROSALÍA, Sebastian Yatra y Rauw Alejandro.

En Bomba Viral, lograron nominación algunos de los momentos más comentados y compartidos del año, como el Envolver Challenge de Anitta, las Patadas de Bicicleta de Alfredo Adame y hasta a Marina, la niña mexicana que se volvió famosa en redes sociales por su respuesta cuando le preguntan si le gusta el tequila (A mí no me gusta, ¡a mí me encanta!).

Los Premios MTV MIAW son la celebración más grande de la cultura pop latinoamericana, donde los fans eligen a lo más hot y compartido del año en música, redes sociales, éxitos virales, gaming, cine, e-sports y TV.

La votación para las 36 categorías ya está abierta en miaw.mtvla.com, además de Instagram y Twitter usando los hashtags correspondientes; cierra el 6 de julio a las 22:59pm hora Chile (23:59pm en México).

La premiación contará con actuaciones musicales en vivo y la presencia de las estrellas digitales y las personalidades más virales del año, que serán anunciadas próximamente.

Los MTV MIAW 2022 son presentados por Samsung Galaxy A y cuentan con el patrocinio de TotalPlay, Bic, Chokis, Lucas y Helados Crunch.

Revisa la lista completa de nominados

ICONO MIAW: La estrella digital más grande de Latinoamérica

Daniela Rodrice

Darian Rojas

Domelipa

Iamferv

Jimena Jimenez

Kimberly Loaiza

Kunno

Martinez Twins

CREADOR DEL AÑO: Los influencers más fuertes en TikTok

Brianda Deyanara

Ignacia Antonia

JD Pantoja

Kevlex

Mau López

Nicole Amado

Ralf

Ricky Limón

CREADOR GLOBAL CON MÁS CHISPA. Presentada por Chokis, esta categoría reconoce a los influencers más fuertes en TikTok – Internacional

Addison Rae

Anitta

Boggi

Khabane Lame

Loren Gray

Mr. Beast

Nils Kuesell

Spencer X

TREND GURU: Reyes de los hacks y expertos en nuestros temas favs

Ale Agulló

Alex Tienda

Alonso Arriaga

Javier Ibarreche

Paco de Miguel

Pongámoslo a Prueba

Priscy Escoto

RobeGrill

FAV NUEVA ESCUELA: Nuevos creadores

Dani Arredondo

Esen Alva

Jair Sánchez

Karen Barrera

Ma Regis

Sofi Mata

Sonrixs

Soy Stivex

MIAWUDIO DEL AÑO: Los audios más populares, usados y remixeados

Álvaro Álvares (Te gusta el tequila)

Daniela Rodrice (Te robo la herencia)

Karime Pindter (Mi nombre es descaro)

Kimberly la más preciosa (Muy pegriloso)

Kimberly Loaiza (OMG solo con 20 pesos)

Martha Debayle (No es diario)

ROSALÍA (Abcdefg)

Ternura 68 (Bendiciones la Pepo)

BOMBA VIRAL: Videos y fenómenos virales

A mí no me gusta, ¡a mí me encanta!

Envolver challenge

Golpe de Katy [TikTok viral]

Patadas de bicicleta de Adame

Residente vs J Balvin

Unos pedillos

RIDÍCULO DEL AÑO

Adela dice que Silvia Pinal va a morir

Cachetada Will Smith

Caída de Karol G

Influencers infringiendo la ley

Vendiendo depas

Vicente Fernández no pudo venir por su premio

COREO CRACK: Los influencers con los mejores bailes de canciones virales

Augusto Gimenez

Domelipa

Eddie Schobert

Its Mitch

Kenia Os

Kunno

Nicole Garcia

Rod Contreras

LIPSYNC MASTER: Los mejores creadores de contenido enfocado en doblaje

Aaron Mercury

Carlos Feria

Jlynsky23

Karen Barrera

Livia Brito

Mont Pantoja

Poncho Denigris

Soybans

CRAZY COLLABS: Inesperadas collabs que rompieron el internet

Bella Poarch x Anitta

Carol Castro + Fer Duran + Sofia Mata

Iamferv y James Charles

Ibai x Juan Guarnizo x Auron Play

Kevlex + Augusto Gimenez + Elio Leiros

Kunno x Pocho de Nigris

RobeGrill x ROSALÍA

FANDOM: Legiones de fanáticos de todo el continente

EXO L – EXO

Forever Yatra – Sebastian Yatra

Jukis – JD y Kim

Keninis – Kenia Os

Lilies – LISA

Los Cotorros – La Cotorrisa

Lovers – Dua Lipa

Tribu – Camilo

CELEBRITY CRUSH

Danna Paola

Jashlem

Jorge Chacon

León Leiden

Macarena Achaga

Manu Ríos

Sebastián Yatra

Sofía Reyes

PAREJA EN LLAMAS: Las parejas más hot

Danna Paola y Alex Hoyer

Joranpa

JuanSGuarnizo y AriGameplays

Kevlex e Ignacia Antonia

Lele Pons y Guaynaa

Nabile y Fercha

Rauw Alejandro y ROSALÍA

Tom Holland y Zendaya

STREAMER DEL AÑO

Arigameplays

Elded

ElMariana

Fercha

Ibai

Juan Guarnizo

Staryuuki

OBSESIÓN GAMER: Los mejores títulos de videojuegos del año

Brawl Stars

Disney Mirror Verse

Elden Ring

Fortnite

Halo Infinite

Pokemon Arceus

Tortilla Land

ESPORTS TEAM

9Z

G2

Giants Gaming

Isurus Gaming

KOI

Mad Lions

Pittsburgh Knights

Rainbow7

KILLER SERIE: Las series que todos vimos en el año

El juego del Calamar

Elite 5

Euphoria

Halo

Harina: El Teniente vs El Cancelador

Moon Knight

Rebelde

Star Wars: Obi Wan Kenobi

AMO DEL PODCAST: El podcast que reinó este año

Calle y Poché – Bilateral

Juanpa Zurita – No hagas lo fácil

Karla Diaz – Pinky Promise

Roberto Martinez – Creativo

Slobotsky y Ricardo Perez – La Cotorrisa

COMEDY BOSS

Backdoor

Franco Escamilla

Harina – La Serie

Jair Sanchez

La Cotorrisa

LOL

Ren Pc

Stephany Leal

MOTOMAMI DEL AÑO

Anitta

Daniela Rodrice

Karime Pindter

Kenia Os

María Becerra

ROSALÍA

Selene

Tokishcha

REALITY DEL AÑO: El reality más visto y comentado

Acapulco Shore 9

Exatlón All Stars

La Casa de los Famosos

La Mas Draga 4

La Venganza De Los Ex VIP

Resistiré 2

REALEZA DEL REALITY

Ana Lago

Chile

C-Pher

David Juárez “La bestia”

Karime Pindter

Kim Shantal

Manelyk

Potro

PELI FOR THE WIN

A través de mi ventana

Anónima

Dr. Strange Multiverse of Madness

Dune

Estafador de tinder

Spiderman No way Home

The Batman

Top Gun: Maverick

ARTISTA MIAW

Bad Bunny

Becky G

Karol G

Maluma

Natanael Cano

Rauw Alejandro

ROSALÍA

Sebastian Yatra

ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO

Adriel Favela

Alemán

Kenia Os

Kim Loaiza

Mario Bautista

Natanael Cano

Santa Fe Klan

Sofia Reyes

ARTISTA + FLOW

Andy Rivera

Danny Ocean

Eladio Carrión

Farina

Feid

Guaynaa

Manuel Turizo

Ryan Castro

ARTISTA + IDO ARGENTINA

BZRP

Duki

Emilia

Maria Becerra

Nicki Nicole

Tiago PZK

Tini

Trueno

HIMNO VIRAL

Envolver – Anitta

Fuera del Mercado – Danny Ocean

Lo Siento BB:/ – Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas

Mamiii – Becky G & Karol G

Plan A – Paulo Londra

Problemón – Rauw Alejandro & Álvaro Díaz

SAOKO – ROSALIA

Tacones Rojos – Sebastian Yatra

ARTISTA EN LA MIRA

VIDEO DEL AÑO

00:00 – Siddhartha

Ateo – C. Tangana, Nathy Peluso

Inevitable – Camilo Séptimo

Linda – Tokischa & ROSALÍA

Mar y Tierra – Santa Fe Klan

SAOKO – ROSALÍA

This is not America – Residente ft. Ibeyi

Tocando Tierra / Categoría 5 – Alemán

HIT GLOBAL DEL AÑO

abcdefu – Gayle

All too well -Taylor Swift

As it was – Harry Styles

Cold Heart – Elton John, Dua Lipa

Industry Baby: – Lil Nas X Ft. Jack Harlow

Money – Lisa

My universe – Coldplay, BTS

Woman – Doja Cat

MUSIC-SHIP DEL AÑO

Bizarrap & Residente: BZRP Music Sessions #49

Daddy Yankee & Bad Bunny: X Última Vez

J Balvin & Ed Sheeran: Sigue

Maluma & Grupo Firme: Cada Quien

Natanael Cano & Steve Aoki: Nataaoki

Ovi & Kim Loaiza: Despues de las 12

ROSALÍA ft The Weeknd: LA FAMA

Sofia Reyes & Maria Becerra: Marte

DOMINIO K-POP

BTS

Lisa

Momoland

Monsta X

NCT 2021

Seventeen

Super Junior

Twice

STYLER DEL AÑO

Azul Guaita

Bad Bunny

Darian Rojas

Franco Masini

Humbe

Legna Hernández

María Bottle

Noah Beck

FIT INFLUENCER