(EFE) — La Academia de Hollywood anunciará los ganadores de ocho categorías de los Óscar antes de que empiece la ceremonia televisada, en un intento por aligerar la gala y elevar los datos de audiencia tras los mínimos registrados en las últimas ediciones.

Aunque el cambio no se ha anunciado públicamente, el presidente de la Academia, David Rubin, comunicó la decisión en una carta enviada a los miembros de la organización que posteriormente circuló entre la prensa especializada en Hollywood.

De las 23 categorías que conforman los Óscar, ocho se anunciarán antes de que arranque la gala del 27 de marzo, con el público ya sentado en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.).

Lee también: Kristen Stewart es nominada a los Oscar por Spencer, película dirigida por el chileno Pablo Larraín

Luego, durante la retransmisión, se emitirá un resumen con las reacciones de los vencedores.

¿Se podrá ver la categoría de Bestia?

Las ocho categorías afectadas son mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.

El cambio reducirá la presencia hispana en la ceremonia, ya que incluye apartados en los que compiten los españoles Alberto Iglesias (por la banda sonora de Madres Paralelas), y Alberto Mielgo (aspirante al mejor corto animado por The Windshield Wiper), y el chileno Hugo Covarrubias (candidato al mismo premio con Bestia).

En 2018, la Academia ya anunció su intención de sacar de la gala los premios técnicos y entregarlos durante la pausa publicitaria, pero se retractó tras el rechazo de la comunidad cinéfila.

Lee también: Director de Bestia por nominación a los Oscar: “Sabemos la importancia que tiene hablar estos temas”

Otros premios, como los Grammy y los Latin Grammy, entregan la mayoría de los galardones en una ceremonia previa que no se emite por televisión, aunque su caso está más justificado porque cuentan con casi un centenar de categorías (varias por cada estilo de música) frente a las 23 de los Óscar.

La intención de los organizadores es la de hacer un espectáculo más ameno y ágil después de la ceremonia del año pasado, que registró mínimos históricos de audiencia.

De hecho, los Óscar abrirán su votación al público por primera vez en la historia y reconocerán a la película más votada en Twitter.

Aunque no será un premio oficial como tal, supone la segunda vez que la Academia trata de inaugurar un apartado “popular”, después de que sus miembros votaran en contra de la creación de una categoría que llevara ese nombre.

Lee también: La inspiración de Bestia: Quién era Ingrid Olderock, agente de la DINA parte del “sistema macabro”

Su intención era atraer a la audiencia de blockbusters, como las franquicias de Marvel, DC Comics y Star Wars, sin necesidad de incluirlos en sus categorías generales, reservadas a filmes de autor o del circuito independiente.

Como muestra, este año ninguna de las diez cintas nominadas a mejor película está entre las diez películas más taquilleras de la temporada.

The Power of the Dog, Licorice Pizza, Coda, Don’t Look Up, King Richard, Nightmare Alley, Drive My Car, Dune, Belfast y West Side Story son las candidatas al Óscar a la mejor película de este año.

Por su parte, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes presentarán la gala.