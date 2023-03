Van por el premio mayor: De qué tratan los 10 filmes que compiten como Mejor Película en los Oscar 2023

The Fabelmans / Everything everywhere all at once / Avatar: The way of water

Ya no queda nada para los premios más importantes en la industria del cine: los Oscar 2023. Y es que este domingo 12 de marzo se realizará la ceremonia número 95 de los premios de la Academia en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, en los que competirán filmes en un total de 23 categorías.

En ese sentido, las categorías más importantes a premiar son Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Película, siendo esta última la que cuenta con 10 filmes que buscar quedarse con el preciado galardón.

Es por eso, y en caso que no sepas de qué trata cada uno de los filmes que compiten por la estatuilla, que el quipo de CHV Noticias hizo un completo resumen con la trama de las 10 producciones que buscan convertirse en la Mejor Película en la ceremonia de los premios Oscar 2023.

All quiet on the western front

All quiet on the western front o Sin novedad en el frente es la carta de Alemania para representar a su país en los premios de la Acadamia. Además, compite en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Si bien el filme trata sobre la crudeza en la Primera Guerra Mundial, específicamente durante la llamada “guerra de trincheras”, la historia se centra en lo poco, y nada, que los soldados lograron avanzar para ganar territorio enemigo, recayendo el rol protagónico en Paul (Felix Kammerer), quien se enlista en el ejército junto a sus compañeros del colegio.

Avatar: The way of water

A 13 años del estreno de la primera parte, James Cameron volvió en 2022 con Avatar: The way of Water (El camino del Agua), que retoma la historia de Jake Sully y Ney’tiri, quienes formaron una familia y hacen todo lo posible por seguir juntos en medio de una guerra que se desata en Pandora.

The Banshees of Inisherin

Ocurre en una remota isla en Irlanda, donde Pádraic (Colin Farrell) queda totalmente devastado cuando Colm (Brendan Glesson) le dice, inesperadamente, que ya no le agrada, por lo que pone fin a su amistad de toda la vida. Tras eso, recurre a su hermana y a un isleño para que le ayuden a recuperar la relación.

Elvis

Su nombre lo dice todo. Elvis, protagonizada por Austin Butler, es la biopic que cuenta cómo nació, se desarrolló y murió el rey del rock n’ roll, Elvis Presley, siendo el coronel Tom Parker (Tom Hanks) un personaje sumamente relevante en su historia.

Everything everywhere all at once

Sin duda una de las favoritas. Everything everywhere all at once (Todo en todas partes al mismo tiempo), protagonizada por Michelle Yeoh, cuenta la historia de una inesperada heroína que debe usar poderes y así luchar contra los diferentes peligros del multiverso con el fin de salvar su mundo.

The Fabelmans

Otra de la favoritas y dirigida por una de las leyendas del cine, Steven Spielberg, quien quiso contar su propia historia de cómo surgió su pasión por el cine con una película autobiográfica que muestra a Samy Fabelman, quien luego de ver el filme El mayor espectáculo del mundo decide filmar su primera película en su casa.

TÁR

Lydia Tár (Cate Blanchett) es una reconocida música que está pronta a grabar la sinfonía que podría ser la cumbre de su carrera. Pero, el destino quiere otra cosa y logra encontrar consuelo en Petra, su hija adoptiva.

Top Gun: Maverick

La esperada secuela del clásico de 1986. Top Gun: Maverick trae de regreso a Tom Cruise en el papel de “Maverick”, quien luego de 30 años de servicio ahora es instructor de pilotos militares. Sin embargo, una última misión lo obliga a abrir las heridas abiertas del pasado.

Triangle of Sadness

Una sátira y comedia negra difícil de digerir. Triangle of Sadness (El triángulo de la Tristeza) muestra a Carl y Yaya, una joven pareja de influencers que son invitados a un crucero de lujo, en el que el capitán se niega a saludarlos. Sin embargo, la historia da un giro cuando una tormenta azota a la embarcación.

Una de las protagonistas de esta película es Charlbi Dean, quien en agosto de 2022 murió a los 32 años luego de una enfermedad inesperada.

Women Talking

Women Talking (Ellas hablan) muestra la historia de un grupo de mujeres que forman parte de una colonia religiosa que intentan reconciliarse con la fe luego de sufrir una serie de agresiones sexuales.